T.O.P呼麻赖毒女友 网友酸不是男人 娱乐新闻

T.O.P

T.O.P呼麻却指称是遭前女友韩瑞熙劝诱，引起网友不满。

BIGBANG成员T.O.P的呼麻案于昨开庭，他除了再度向失望的粉丝鞠躬道歉，也在呈堂证供时表示自己受到女友韩瑞熙的劝诱下才吸食大麻，而这样的说法也让不少网友嗤之以鼻，狠酸T.O.P“不是男人”，竟把一切都推给女方！

（首尔30日讯）韩国天团“BIGBANG”成员T.O.P呼麻案的最新声明，却让许多网友不买单！T.O.P呼麻案昨首次开庭，他现身首尔中央法院，先鞠躬并道歉。T.O.P在庭上坦承吸食过2次液态大麻及2次大麻草，最后遭检方求处10个月徒刑、2年缓刑及罚款1万2000韩元（约45令吉）。

首次认爱

T.O.P昨也首次认爱，他的律师表示，T.O.P确实曾与一起呼麻的20岁女练习生韩瑞熙短暂交往，他是在最脆弱时遇见了韩瑞熙，因为入伍前情绪不安，加上本身患有恐慌症，才会一时在韩瑞熙的劝诱下铸成大错，不过在被举发前就与韩瑞熙分手，并停止吸食大麻，希望法官能从宽判决。

不过“被女方诱导才呼麻”之说令许多网友嗤之以鼻，有网友酸“千错万错都是年轻女友的错，欧巴真棒”、“如果这是普通人的男友在法院全把错推给女友，这男人还能叫男人吗？”、“30岁世界知名韩流明星成员被20岁练习生妹妹带坏”、“又不是刚出道的小毛头，说这种话要笑死谁”。