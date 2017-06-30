那一年这一天 永远怀念你黄家驹(视频) 娱乐新闻

那一年的这一天，永远怀念你，黄家驹！

黄家驹已逝世多年，但未被大众遗忘，他的音乐作品，对香港、台湾、中国大陆、东南亚、日本及世界其他华人地区的年轻乐迷仍然有著深远的影响。

1993年，一个巨星在舞台灿烂闪烁，突然坠落。香港殿堂级乐队Beyond主音歌手黄家驹，当年他出席一个日本综艺节目时意外从3米高台堕地，昏迷6日后，于6月30日逝世，终年仅31岁。黄家驹当年包办乐队多首歌曲的词曲创作，是香港乐坛公认的巨星及摇滚乐的代表人物 。

黄家驹是Beyond乐队的灵魂人物，性格敢言，不时发表大胆的言论，他曾说过：「香港没有乐坛，只有娱乐圈。」因而有时令娱乐圈中人不满。然而其果断、健谈的个性，也令他成为乐队的发言人及领导人。

“原谅我这一生不羁放纵爱自由 。”爱自由，仿佛是Beyond的代名词，可于其作品中一一体现。乐队于1983年成立，打开香港乐坛粤语摇滚乐的序幕。80年代，Beyond红遍中外，内地、日本、台湾、新加坡、马来西亚和海外华人地区都有其歌迷，至今Beyond的歌曲仍然家传户晓。一响起《海阔天空》、《光辉岁月》的前奏，大家都一定会懂得唱。其后他们更远赴日本发展，出日文专辑。

1993年6月，Beyond四子黄家驹、低音结他手黄家强、主音结他手黄贯中、鼓手叶世荣，到日本出席一个综艺节目时，一场无可挽回的悲剧就这样发生。

6月24日凌晨1时 ，Beyond在日本富士电视台录影游戏节目《Ucchan-nanchan no yarunara yaraneba》，黄家驹和节目其中一位主持人Uchimura从3米高的台上互相追打，由于舞台有水渍，家驹滑倒并从台上跌下堕地，而录影厂并无在地上铺上任何保护垫。家驹头部着地昏迷，被送往当地医院。

家驹在日本昏迷6日终告不治，院方公布黄家驹的死因是急性脑膜下血肿、头盖骨骨折、脑挫伤及急性脑肿胀。同日，东京富士电视台发言人举行记者会，发道歉声明，指家驹由于头部受重伤，已于当日下午3时15分与世长辞，并对事件表示歉意 。

“我已背上一身苦困后悔与唏嘘，你眼里却此刻充满泪，这个世界已不知不觉的空虚，不想你别去。”成千上万歌迷，心里也许呐喊着这几句。同年7月2日黄家驹的遗体运回香港，并在两日后于香港殡仪馆设灵。7月5日举殡，数以千计的歌迷聚集在行人路上送别。“多少春秋风雨改，多少崎岖不变爱。”人已逝，但Beyond的歌曲可以一直伴随大家闯荡。(取自東网)