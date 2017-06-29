槟城动漫祭夏日仙境 周六起国际会展中心引爆 北马新闻

（槟城29日讯）主题为“2017槟城动漫祭-夏日仙境（PAM17）”的“第3届槟城动漫祭”，将于7月1日至2日于槟城国际会展中心2楼引爆！

已第3年举办的动漫祭，今年移师国际会展中心举行，此盛会是动漫迷们不容错过的活动。槟州首长林冠英今午在光大首长办公楼会议室发布上述消息时说，槟政府重视日本文化交流，每年皆办一系列大型活动，除了让更多民众了解日本文化外，也让居留槟城的3000名日本人参与此盛会，以促进两国互动。他说，这次动漫祭从日本引进多项精彩活动，槟政府已连续3年举办，动漫祭也是全马最大型动漫盛会。

SOZO董事经理陈伟思则说，动漫祭将从日本直接带入更多流行文化，当中有动漫歌曲舞蹈派对、角色扮演者独斗较劲、日本咖啡拿铁动漫拉花大师Yuichi Ito现场展示拉花艺术、复古街机游戏和交易卡锦标赛、HoneyWorks动画电影和Hatsune Miku音乐会及皮卡丘合照摊位等。

“此外，日本著名动漫角色扮演者Enako，将于7月1日下午3时30分前来现场会动漫迷们，欢迎动漫爱好者购票出席。”

动漫祭由SOZO与槟政府联办，并获亚洲动漫节、日本驻槟总领事馆的支持，此活动的主办旨为汇聚东南亚的日本流行文化爱好者，打造独一无二的日本潮流文化盛会。

预知活动及购票详情，可浏览 http://pamsummer.asia 或脸书专页Penang Anime Matsuri。出席者有槟旅游发展委员会主席罗兴强、槟首长政治秘书黄汉伟及驻槟日本领事系井清。