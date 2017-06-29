掠夺女性找钱解毒瘾 警上门逮捕6嫌犯 北马新闻

（加央29日讯）从吉隆坡回乡玻璃市过节的巫裔青年，为了找钱买毒品来解毒瘾，专在夜晚至凌晨掠夺年轻女性的手提包，涉及损失达8000令吉，目前已有6名嫌犯被警方上门住家逮捕。

玻州亚娄警区主任南达警监说，6名嫌犯的年龄介于16岁至26岁，皆为玻州居民，当中两人是亲兄弟，而每人的尿液皆呈毒品阳性反应。

他说，其中两名嫌犯在吉隆坡工作为学校食堂助手，拥有3项毒品和在雪兰莪掠夺、刑事恐吓的犯罪记录，另外4人则已辍学和无业。

南达说，随着嫌犯于本月28日及29日陆续落网，警方成功解决8宗分别在亚娄、加央及巴东勿刹发生的掠夺案。

他补充，嫌犯录口供时，承认涉及当中的8宗掠夺案，因此警方相信还有其他共犯。

南达于周四下午，在亚娄警察局召开记者会时，这么说。

他提及，掠夺案从6月开始至开斋节前夕频密发生，而嫌犯多数选择于晚上7时至凌晨2时，在漆黑和少人的小巷，或在交通灯前，抢走放在摩托车篮的手提包，下手目标是年轻女性。

他指出，亚娄区常发生掠夺案的地点，包括巴当尤（Padang Nyu）、爪夷芭Sematang路、瓜山芝天桥附近、亚娄公共图书馆前面、赛西拉祖丁国中前面、马打亚也巴当尤丽雅花园（Taman Ria Padang Nyu）前面，以及爪夷芭Muhibbah花园；巴东勿刹柏斯里桑丹路3英里也是黑区之一。

此外，南达说，嫌犯虽然使用不同款式的摩托车干案，但没有使用假车牌。

他补充，亚娄警方充公两辆嫌犯干案的摩托车和两顶头盔，也充公四台手机、遇劫者的银行存折、银行卡、身份证、装有手机SIM卡的小包裹，以及三串摩托车锁匙。

他说，警方援引刑事法典第392条文（抢劫）调查此案；罪成者可被判监禁最高14年和鞭笞或罚款。

南达也提醒公众，别将珍贵物品放在摩托篮里，若并不得已，可拿外套遮盖着，以免引起掠夺者的注意，有机可乘。