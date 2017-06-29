【健康新知生】 睡眠重质不重量

很多人早上闹铃响3遍还不想起床，中午头昏昏沉沉总想再倒下去再睡一会。“我睡眠不足！”很多人大喊。不过，很多一天只睡5、6个小时的人，却照样精神充沛，头脑清晰。

8小时不如6小时精神

睡眠不足会导致精力不济、反应迟钝、记忆力衰退、免疫力降低，甚至是机体的过早衰老，于是很多人一天要睡8、9个小时。但有时人是越睡越想睡，而且身体也越来越疲惫。这到底是怎么了？

每天仅睡6、7个小时的人，比每天睡超过8小时，或少于4小时的人死亡率要低很多。其中，每天睡7小时的人死亡率最低，而即使是只睡5小时的人，这个系数也要低于睡够8小时的人。只有充分进行好深度睡眠，人体的生理机能才能得到充分的修复，免疫系统能够得到加强，而能量也能得到充分补充。延长睡眠时间并不一定能弥补自己的睡眠不足，正相反，如果一味地赖在床上，却没有得到高质量的睡眠。这对于人体反而是有害无益的，它甚至会缩短你的生命。

多接触阳光睡眠更好

当你的身体醒来却还赖在床上时，缩短了接触阳光的时间，体温也会因为身体长期处于不活跃状态而变得过低，从而分泌出大量的褪黑素——一种可以促进睡眠的人体激素——这样，你接下来的一天会感到更累而且昏昏欲睡。而这种昏昏欲睡又会妨碍你在晚上进入深层睡眠。恶性循环下会让你的睡眠系统被削弱。生理休息期被打乱，免疫力降低。所以，少睡2小时，多接触点阳光，能让你的睡眠质量更好，人更健康。

尝试着改善睡眠质量

对于那些只睡了6、7小时就自然醒来的人来说，醒了你就别硬躺够8个小时了，只要你觉得头脑清醒，感觉良好，就放心地起床活动。而长期觉得睡眠不足，怎么也睡不够的人，应该对自己严格一点，把睡眠时间和周期控制得更有规律。睡得过多和吃得过饱都是一样，过尤不及。除了睡眠时间有规律，避开咖啡因和酒精，每天适量运动，我们为改善睡眠做一些更多的尝试。