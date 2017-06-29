17个月出国14次 罗兴强旨在宣传槟旅业 北马新闻

（槟城29日讯）针对有报章于日前报道，槟州旅游发展委员会主席罗兴强17个月出国公干14次，罗兴强澄清指，这一年半的海外出差主要以推广直飞和包机为主，并是其委员会推广槟州旅游的政策之一。

他举例，如去年推出的槟城往返越南胡志明的直飞航线，已从每周4个航班增加至7个航班，这就是他出国公干的成果之一。

他解释，虽然槟州有许多来自英国、美国、澳大利亚和印度的游客，但他却选择到东南亚国家尤其中国推广槟城旅游，主因是到东南亚国家进行推广的经费相对比欧美国家少，却能得到更好的宣传效益。他补充，出席这些活动的经费有部分是由邀请国赞助，因此大大减少出国公干的费用。

“因为与中国有很好的相互交流与关系，在今年3月，槟城受世界旅游城市联合会（WTCF）委托，承办了具有意义的‘亚太旅游论坛’，召集超过150名全球以及中国各个省市的旅游领域领导、多个顶尖旅行社和旅游网，如途牛、中国国旅、腾讯、猫途鹰等，共同探讨亚太区的‘一带一路’旅游城市发展课题，同时促进旅游领域的可持续性发展。”

他说，世界旅游城市联合会是由中国北京倡导发起的旅游城市，以及旅游相关机构自愿结成的非政府非营利性的国际旅游组织，目前共有超过180名会员。

“身为掌管槟州旅游事务的行政议员，我有责任到国外推广槟城旅游和美食。随着直飞航班的增加，前来槟城观光的游客肯定随之增加。近年来我们也开始投入在另一项旅游项目——会奖旅游（MICE），相信未来将吸引更多外国人前来槟城。”

10电脑赠日落洞华小

他补充，槟城近年来越来越受国际游客喜爱，今年初更被CNN网站评选为“2017全球最佳观光城市”第2名，以及被美国《国际生活》杂志评选为“全球最佳医疗保健城市”第1名。

他也要求媒体针对我国首相、各内阁部长，包括首相夫人的出国次数及总开销做出报道，以示公平。

也是峇都兰樟州议员的罗兴强周四赠送10台电脑予日落洞华小作为电脑班用途，由家协主席辜崇琳接领。该批价值约2万令吉的电脑是由其选区拨款中拨出。