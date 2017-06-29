意外现身晚宴和林冠英合影 郑雨周与行动党和好？ 北马新闻

（槟城29日讯）早前声称对党制度领导层失望，表示将退出行动党的“环保议员”丹绒武雅选区州议员郑雨周，昨日（周三）意外地出席升旗山区部的“与槟首长林冠英晚宴”，更不避嫌与林冠英与曹观友等人合影留念。

早前郑雨周作出上述声明后，就很少再现身在活动，尤其是行动党的活动更不见他人影；此外，据知他有一段长时间没返回槟州行动党总部。不料，昨日他意外现身该党的晚宴活动，更与和林冠英合照，难道郑雨周已回心转意，与行动党已“和好如初”？

从郑雨周脸书上载的照片所见，该晚宴是在丹绒武雅民众会堂里举办，会上除了有全国行动党秘书长林冠英和槟行动党主席曹观友外，其他槟行动党国、州议员出席者还包括彭文宝、林峰成、佳日星、罗兴强、叶舒惠，以及林秀琴，至于受邀嘉宾之一的升旗山区国会议员再里尔则缺席。

郑雨周在其脸书撰写着具有佛教意义的“圆满融通”，更是上载一张佛像图片，与有关晚宴的大合照并排着一起，似乎意味他以行动党为人民代议士的任务已“圆满结束”？

此外，他的助理兼前槟岛市议员林清和脸书，则上载相关活动较多照片，其中一张极为特别的是郑雨周与林冠英的合照，两人相信是现场众人的起哄下，表情似乎有些“尴尬”的一起合照。

郑雨周的衣着打扮也“独具一格”，全场仅有他一人身穿黄色衬衫，至于他的一批支持者则穿上特制衬衫，前方有行动党标志，后方则印有他骑脚车的卡通肖像。至截稿为止，记者未能联系上郑雨周作出回应。

林清和：与郑雨周同进退

“无论结果如何，我们与郑雨周共同进退。”

林清和接受电话访问时回应表示，该晚宴是由行动党升旗山联委会所举办，主要是行动党领袖与党员的聚会活动。他说，当时有党员充当“和事佬”，现场要求林冠英与郑雨周合照，而两人也愿意配合，并还有互相握手。

询问他雨周的近况如何，他表示近日雨周也有参与佛教活动，依然还有处理民生事务，不过就比较低调而已。“虽然他不擅长说话，不过他真的是以行动来为民服务的代议士。”

询问他与一班支持者是否会跟随雨周脚步，一起退党，他没正面回应说，会与郑雨周共同进退。