涉虐待20岁印青致死 4嫌犯延扣6天调查 北马新闻

（槟城29日讯）警方逮捕涉嫌虐待20岁印裔青年致死的4名嫌犯，并获推事庭批准延扣6天至7月4日协助调查。

死者沙迪威尔来自北赖，于周三被发现毙命于打枪铺组屋J座16楼某单位内。死者当时双手遭人捆绑在身后及全身伤痕累累。据警方调查发现，沙迪威尔在1个月前与哥哥一起租该单位内的房间。

30岁的女房东在周三早上回家后，发现死者暴毙房内而向警方投报。初步调查显示，死因为遭头盔和利器攻击致死。同时根据组屋闭路电视画面，死者曾在周二下午5时左右，遭5名男子挟持，双手被捆绑的回到居住单位。

警方在周三下午逮捕2名嫌犯，其中遭逮捕的女房东曾触犯刑事法典第457条文（破门行窃）、302条文（谋杀）和324条文（危险武器伤人），另一名来自大山脚的嫌犯（15岁，已被退学）则无前科，但承认涉案。

警方随后在当天晚上再度逮捕另外2名嫌犯，其中21岁嫌犯为夜店保安，曾犯偷车罪；另一名22岁嫌犯则为合约工人，并无前科。4名嫌犯中，除了女嫌犯尿检对冰毒呈现反应外，其余人均无反应。

4名嫌犯今日被带上乔治市法庭申请延扣以协助调查，而法庭批准警方延扣4名嫌犯6天至7月4日。

死者公公接嫌犯威胁电话

命案前一天，嫌犯曾联络家属说，“如果沙迪威尔发生了什么事你会担心吗？”后就关机。死者沙迪威尔的公公塞瓦拉祖（60岁）周四在槟城医院太平间受访时指，其中一名怀疑有殴打孙子沙迪威尔的嫌犯在事发前一天曾联络上他，在威胁他后就立刻关机，他在拨回该电话时却没人接应。塞瓦拉祖担心孙子安危，便立刻联络了孙子，惟他当时称自己安好，没与人结仇，岂料在隔日就接到噩讯。

“如果他与这些人有财务上的问题，他们可以直接告诉我，我可以帮忙付，为何需要动粗打他，到最后还闹出人命！”

他被告知孙子在住家外遭殴打时有旁人目击了事发过程，目击者也告诉他指女屋主发现后，急忙要将死者带到屋内，因此他认为女屋主也有可能涉案。塞瓦拉祖察觉孙子自上周行为就有些不寻常，因为他曾在上周五（23日）联络了其妻子，说要回到旧家拿上个月的薪水单以及自己的报生纸，但随后却一直没有现身。他也于昨日才得知，原来其孙子自上月开始已停职。他说，该份工作是他介绍给孙子的，工作已两年了，但不懂为何隐瞒停职的事。死者母亲佳迪里（39岁）也表示，曾多次尝试劝阻儿子勿和这群人交往，因为她怀疑他们当中有人涉及滥毒，但儿子却不领情。“他生前说话是比较粗俗，不懂是不是因为言语误会，导致埋下导火线”。