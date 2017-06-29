还清阿窿被指数额不对 承包商屋4度遭泼漆 国内新闻

（吉隆坡29日讯）28岁电讯公司承包商透过马华公共服务与投诉局主任拿督斯里张天赐还清非法借贷欠账，岂料被指数额不对，自去年10月以来，房屋4度遭泼漆料。

不仅如此，事主的生意伙伴也受池鱼之殃，住家遭泼漆，收账员的手法让人不敢苟同。

张天赐今日陪同黄姓事主召开记者会，要求名为“CK”和东尼的大耳窿，现身当面解决问题，而非不断骚扰事主。

“我们曾在电话里要求见面，对方只给银行户头号码以便汇款。”

事主叙述，2015年，公司面对周转不灵窘境，于是向18组大耳窿借贷，不过已于去年陆续还清所有欠账。

然而，他说，去年10月，自称是“CK”的男子上门，催他还清1万5700令吉的贷款。

他指出，他是向洋名“马卡斯”（Marcus）的男子借1万1000令吉，而且去年5月18日，也透过张天赐连本带利，缴清1万5100令吉欠债。

“CK声称，马卡斯已离职，所以代为追账。”

他曾致电询问马卡斯查问，对方指张天赐只交500令吉。不过，他以有证据为由，拒绝理会。

不过，从去年11月起，事主的住家已被泼漆4次，昨天连生意伙伴的住家也遭泼漆，企图迫使他还钱。

张天赐呼吁警方尽快根据事主所提供的资料，将这些目无枉法的大耳窿绳之以法。

他说，今年至今，投诉部已接获251宗大耳窿贷款的投诉事，款项高达2700万令吉，其中195宗涉及华裔。