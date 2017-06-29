2业者提呈临时营业申请书 冀欧阳捍华周内答复 国内新闻

（莎阿南29日讯）丹绒士拔情人桥海鲜餐馆拆迁事件扰攘数星期，两家餐馆业者今日正式将临时营业地点申请书，以及新的餐馆营业地点申请书提呈给雪州行政议员欧阳捍华，并希望欧阳捍华在一周内给予答复。

海鲜海洋餐馆业主李丽欣及情人桥海鲜餐馆业者卢瑞强今日由马青法律局主任吴健南代表，将申请书交给欧阳捍华高级秘书邱金明。

吴健南表示，两家业者经过考虑，决定依据欧阳捍华设下的期限，昨天已经将申请书提呈瓜拉冷岳土地局及县议会，并在今日将副本提呈给欧阳捍华。

他希望，欧阳捍华能够在7天内给予业者答复，并批准他们的临时营业地段申请，让他们可以继续经营，养家活口。

他表示，若是欧阳捍华在7天内没有给予业者答复，他们将在7天后回到雪州政府大厦，采取进一步行动。

“这不是一个新的个案，欧阳捍华也知道这两家业主的背景，相信七天内可以给予答复。”

吴健南在会见了邱金明后，在记者会上如是表示。

另一方面，针对欧阳捍华指李丽欣只是“包租婆”的身份，吴健南表示，这是毫无根据的指控。

他说，欧阳捍华和雪州政府在处理情人桥两家餐馆的事件带上法庭时，从来没有质疑过李丽欣的业主身份，直到上星期欧阳捍华到丹绒士抜新村巡视时，才向村民指李丽欣是“包租婆”。

他指出，李丽欣从2006年开始就接手爸爸李金顺在该地段的临时地契，成为新的临时地契拥有人，而海洋海鲜餐馆也是由李丽欣的哥哥李绍财经营，根本没有其他业者的存在。

此外，针对情人桥海鲜餐馆业主闹双包事件，吴健南指出，欧阳捍华指已经接受雪州政府献意的谢丽芳实为现任业者卢瑞强的嫂嫂。

他说，情人桥海鲜餐馆临时地契是在谢丽芳丈夫即卢瑞强的哥哥名下，谢丽芳的丈夫生前也是负责打理情人桥海鲜餐馆的业者，直到谢丽芳的丈夫一年多前去世后，卢瑞强开始接手继续营业餐馆，并每月缴付3000令吉予谢丽芳。

至于谢丽芳和卢瑞强都向雪州政府申请临时营业地段，以致让申请出现重叠的情况，他说，这得视欧阳捍华决定将申请批给哪一方。

询及为何一开始雪州政府献意临时营业地段时，业者却不接受，吴健南解释说，当时虽然雪州政府有献意临时地段，但一直没有给予白纸黑字让业者答复，导致业者不敢冒然答应。

因此，他希望这次欧阳捍华及雪州政府能够给予明确且白纸黑字的答复，让业者能够安心的营业。

对于情人桥两家餐馆被指不愿搬迁导致码头提升工作无法完成而影响渔民工作，吴健南指出，餐馆距离码头有55米远，而码头的提升工程其实早已完成，只是一直没有开始运作。

“提升工程其实已经完成，他们现在还围着，就误导大家说是这两家餐馆导致工程无法进行，把罪名套在两家业者身上。”

为此，他希望欧阳捍华能够针对此事做出回应。

出席记者会的包括马华雪州联委会秘书拿督黄祚信。