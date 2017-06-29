将大马发展成东盟金融中心 汇丰在TRX建未来总部 经济新闻

（吉隆坡29日讯）大马汇丰银行现正投资2亿5000万美元（10亿6000万令吉），在敦拉萨国际贸易中心（TRX）兴建未来总部办公室，以承诺将马来西亚发展为东盟的金融中心。

大马汇丰银行有限公司表示：“我们已与TRX城市私人有限公司签署了一项买卖协议，在上述国际金融区兴建未来总部大楼。”

它称：“这标志着首阶段收购土地。将来大马汇丰在TRX总部的办公室面积至少达56万8000平方尺，使到我们成为首家外资银行投资在TRX发展项目。”

大马汇丰银行首席执行员慕达胡先透露：“这笔投资基本上将大马发展为东盟金融中心，而我们非常乐意成为这一标志性发展的一部分。”

大马汇丰在本地已取得了超过130年的卓越成就。马来西亚是汇丰集团在全球的优先市场，这笔投资进一步巩固了我们在国内的增长计划。

“大马汇丰银行和TRX城市之间的合作表明了我们对员工、社区以及我们在国内业务的承诺。重要的是，这也加强了本地在大马汇丰银行策略中的重要作用。”

他指出，TRX是我国首都的中心地带，对于提升大马作为国际金融和商业中心的地位非常重要。

慕达说：“我们预计，许多跨国公司和本地公司将被吸引到这一领域。投资TRX的策略决定不单止是我们一个里程碑，而且是一项重大投资，这加强了我们扩大在国内的特许经营和马来西亚的未来发展计划。”

他表示：“由于我们拥有强稳的市场份额、无与伦比的国际分行网络以及是一家领先的外资银行，因此我们能够促进TRX的成功。”

“我坚信，我们的合作将可成功地发展国家金融中心。”

TRX城市首席执行员拿督阿兹玛达立在描述大马汇丰银行投资在TRX时说：“这使大马发展为国际金融中心的一个重要里程碑。”

“迄今，TRX中已有大约70％的土地已经被商业化，TRX城市继续从许多本地和国际投资者和租户，包括世界各大银行和金融机构中获得显著的利益。”

TRX将设有一座综合捷运交汇站。该站将会直接连接到诸如敦拉萨路、MEX高速公路和SMART隧道等主要交通干线。

TRX还与吉隆坡市政厅（DBKL）合作在敦拉萨路进行交通疏散项目以及兴建行人专用通道，将武吉免登购物区连接到TRX。