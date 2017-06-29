令吉升至4.2920兑1美元

（吉隆坡29日讯）今日令吉兑美元汇价趋稳。不过，马币兑其它主要货币却大致走低。

分析师称，欧洲央行行长德拉吉暗示欧央行已准备开始收紧宽松货币政策的言论，促使美元兑欧元和其它主要货币下跌，令吉也因此而受惠。

此外，国际原油价格进一步上涨，也对令吉起支撑作用。

令吉兑美元汇价闭市时报4.2920/2950，较昨日之4.2960/2990升值。早上开市时，令吉兑美元报4.2920/2960。

此外，令吉兑新加坡元汇率由昨日闭市之3.0912/0944趋软至3.1115/1148、兑每百日圆由3.8289/8333升值至3.8175/8205、兑欧元由4.8798/8845走软至4.8980/9032，以及兑英镑由5.5053/5109贬值至5.5654/5710。

另外，中国外汇交易中心的数据显示，29日人民币兑美元汇率中间价报6.7940，较前一个交易日大涨113个基点。此外，1欧元兑7.7335人民币、100日圆兑6.0476人民币、1港元兑0.87065人民币、1英镑兑8.7941人民币、1新加坡元兑4.9169人民币，以及1人民币兑0.63237令吉。