第2期捷运项目 国家基建：已完成99% 经济新闻

（吉隆坡29日讯）马新社引述国家基建公司（Prasarana Malaysia Bhd）总裁兼集团总执行长拿督斯里阿兹米阿都阿兹斯的话报道，第2期的捷运（MRT）计划建设工程已完成99%，并将于下个月投入运作。

阿兹米表示，衔接格拉纳再也（Kelana Jaya）、大城堡（Sri Petaling）、安邦和吉隆坡单轨火车（KL Monorail）长达3公里的士曼丹-加影线（Semantan-Kajang），目前正在进行各项测试，以确保捷运服务能够顺利运作。

“第2期的捷运将在7月17日由首相拿督斯里纳吉负责推介，全长51公里的双溪毛糯-加影线（Sungai Buloh-Kajang）届时也将会全面运作。”

他补充：“若我们在加影看到（捷运）火车，（这意味着）这些火车正在进行测试。”

涵盖20公里长的双溪毛糯-士曼丹线（Sungai Buloh-Semantan）的第一期捷运项目自2016年12月起已开始运作。

至于轻快铁3号线（LRT3）项目的进展，Azmi表示，主要招标的颁布将在下个月落实，预计在2020年8月完成。