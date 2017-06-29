银行与科技股受捧 美股扬升143点 经济新闻

（纽约29日电）周三美国股市攀高，因银行股与科技股受热捧。道指与标普500指数获1个月来最大单日涨幅。纳指大涨1.4%。

道琼斯工业指数上涨143.61点或0.67%，闭市报21454.27点；标准普尔500指数起21.31点或0.88%，闭市报2440.69点；纳斯达克综合指数劲升87.79点或1.43%，闭市报6234.41点。

尽管股市止跌回弹，但大市依然存有一连串对股市不利的不确定因素。

周二美国参议院将欧巴马《平价医疗法案》替代方案的投票表决时间推迟到7月4日，令一些人对特朗普推行其减税、放松监管、增加基建开支等促进增长计划的前景感到担忧。

另一个持续影响市场的因素是欧洲央行行长德拉吉的言论。德拉吉在讲话中暗示欧央行已准备开始收紧宽松货币政策。

在欧洲央行于周二发表了激进的通膨性讲话后，避险情绪似乎在市场上发酵。各大央行已准备结束金融市场的盛宴了，这将影响到全球市场。

市场同时还在斟酌消化美联储主席耶伦昨天发表的讲话。耶伦周二在伦敦讲话时表示，从标准尺度来看，资产价值有些过高。她同时还表示，在我们的有生之年都不会再发生可以与震撼全球经济的2008-2009年金融危机类似的另一场金融危机。

此外，旧金山联储行长威廉姆斯周二表示，美国股市似乎已成强弩之末，或者说已经非常强劲，明显对美国经济构成风险，必须做好股市回调的准备。

欧洲股市微跌

周三欧洲股市微跌，银行股连升第3日，抵消了科技股下滑的影响。市场受到对欧洲央行未来行动的预期主导。

泛欧STOXX 600指数持稳，金融股进一步走强带动该指数从早市触及的两个月低点反弹。金融业将得益于货币政策的收紧。

英国股市的富时100指数闭市跌46.56点或0.63%而至7387.80点。德国股市的DAX 30指数闭市落23.75点或0.19%而12647.27点。法国股市的CAC 40指数跌5.68点或0.11%而至5252.90点。

投资者仍在注意欧洲央行何时将开始撤走刺激措施，周二欧洲央行行长德拉吉的讲话被认为偏向鹰派，提振了欧元和银行股。

德拉吉称，通缩力量已经被通膨力量取代，但欧洲央行立场的任何转变应是渐进的过程，因经济仍需要“相当规模的”货币政策支持。

欧洲银行股指数大涨1.3%。涨幅居前的银行股包括意大利裕信银行和西班牙Bankia，分别大起4.1%和4%。

瑞士食品巨擘雀巢升1.3%，接近最高纪录，之前该公司表示，计划回购总值200亿瑞士法郎股份。