（纽约29日电）周三原油期货价格攀高，使其连续上涨时间延续到第5日。美国政府数据显示美国上周原油库存意外增长，但国内原油产量大幅下降。

一些分析师指出，考虑到上周墨西哥湾风暴造成的影响，美国国内原油产量的下降可能只是暂时性的。

周三纽约商品交易所8月份交付的西德州中质原油期货价格上涨50美仙或1.1%，闭市于每桶44.74美元，为连续第5个交易日攀高。

伦敦洲际交易所8月份交付的布伦特原油期货价格起66美仙或1.4%至每桶47.31美元。

FactSet数据显示，本月至今纽约与布伦特原油的跌幅都已经显著收窄，但仍分别下跌了7.3%和5.4%。

美国能源信息署周三报告，截至6月23日止一周美国国内原油产量每日减少10万桶至925万桶。该署报告称，美国上周国内原油库存增加10万桶。

此外，美国石油协会周二闭市后宣布美国上周原油库存增加85万1000桶，远超市场预期。较早时分析师预期该库存数字将减少325万桶。

上周的热带风暴辛迪袭击墨西哥湾，大多数分析师都预计该风暴对墨西哥湾区的石油生产干扰将导致美国国内原油库存减少。