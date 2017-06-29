国际足总调查结果 世杯贿选证据不足 体育新闻

（日内瓦29日综合电）在德国《图片报》指出2022年卡塔尔世界杯申办过程中可能存在贿选行为之后的24小时内，国际足总在官网上公布了对于2018年及2022年世界杯申办过程进行调查的报告全文，报告中并未指出有证明贿选行为的明显证据。

在2010年12月于苏黎世举行的投票中，俄罗斯与卡塔尔分别获得2018及2022年世界杯的举办权。之后围绕投票过程不公开透明的外界指控，让国际足总指定加西亚调查。

在俄罗斯申办一事上，加西亚在报告中写道，时任俄罗斯总理、现总统普京积极支持俄罗斯申办世界杯，但“在此过程中没有明显违反国际足总行为准则的行为”。他补充道，“没有证据证明，俄罗斯申办委员会试图对任何一名国际足总执行委员会成员施加不适当的影响来确保自己获得投票。”

对于卡塔尔的申办过程中，报告指出，卡塔尔申办委员会有一些行为可能未满足国际足总道德准则以及申办规则，但卡方在对这些行为的发现以及调查过程中都给予了积极配合。

在长达一年的调查过程中，国际足总曾问询了超过75名知情人士并收集了多达20万页的原始材料。在报告被公布之前曾被认为内容是“爆炸性的”，不过，根据在这份2014年完成、并保密至今的报告看，尽管有申办方在申办过程中有挑战行为准则底线的表现，但报告并不能证明该过程中存在明显的贿选行为。