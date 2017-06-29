马4X100最强阵容征亚洲田径赛 体育新闻

(吉隆坡29日讯)大马目前最好的4位短跑好手联手组成最强的4X100米接力队阵容，参加于7月6日至9日，在印度举行的第22届亚洲田径锦标赛。

大马田径队短跑项目教练M巴拉姆鲁甘已经发出指令，要求由凯鲁哈菲兹、佐纳丹耶巴，巴德鲁希桑及尼逊肯尼迪必须达到低于40秒的目标。

“我们参考了本月初他们在泰国公开赛的表现后，决定组成这支梦幻组合出征吉隆坡东运会的4X100米男子接力赛”巴拉姆鲁甘周三晚随同出征韩国田径赛的国家田径队返抵都门，在吉隆坡国际机场接受媒体访问时，如此谈话。

巴拉姆鲁甘表示，从目前的表现以及纪录来看，大马队现今拥有东南亚区域内其中一支最好的短跑队伍。

在6月15日的泰国公开赛，大马的4X100米接力队以40秒02的成绩获得第3名，泰国以39秒54赢得金牌，银牌归香港（39秒84）。

巴拉姆鲁甘说：“在东运会，我们的主要对手是泰国和印尼。泰国队曾经跑出39秒8的最快成绩，印尼则取得39秒9的佳绩。”

他也说，大马的这支4人组合将会在接下来的4天里努力训练，然后随队出发参加亚洲田径锦标赛。

他指出，他将会与大马田径总会高层讨论，允许佐纳丹耶巴和尼逊肯尼迪联合目前在东姑玛哥大依斯迈体育学校一起展开训练，以便这支组合彼此间能够有更好的默契出击东运会。