保龄状态火热 谢德生盼东运丰收 体育新闻

(吉隆坡29日讯)大马保龄球国家队总教练谢德生期盼，麾下子弟可以延续近期在国际赛的火热状态，以在8月上演的吉隆坡东运会唱丰收。

在上周甫结束的新加坡公开赛，拉菲克夺得男子个人赛冠军。在这之前的澳门公开赛，莎菲克与拉汀诺娜兹瓦分别夺得男子组及女子组公开赛锦标。洪显龙在亚洲保龄球巡回赛的澳门赛站结束了个人长达2年的冠军荒。此外，冼丽莹与茜蒂莎菲雅阿米拉联手夺得林肯公开赛冠军，也成为大马保龄球史上首位夺得女子职业保龄球协会巡回赛冠军的选手。

近2周内，国家保龄球队国手频捎来佳音，让年届74岁的总教练谢德生乐开怀。“我其实是世上最开心的人，”谢教练说，“我们的国手球员在世界各角落赢得比赛，从新加到澳门，甚至美国。我为他们感到高兴。”

不过，谢德生也立即对麾下子弟兵发出忠告，不要因此松懈下来，大家应该抓紧时间专注备战8月19日至30日，在本土举行的吉隆坡东运会。

目前，国家保龄球手仍然享受1个星期的开斋节假期，他们将在下周一重投训练。

谢德生已经准备好带领国家保龄球队为东运会做最后阶段的冲刺，“在本土举行的东运会将会是我们最重要的目标，因此我希望球员们假期回来后，可以调整好自己出击东运会。”

大马保龄球队在过去的4届东运会都夺得全场总冠军，2年前在新加坡的赛会，谢德生的部队贡献5金1银4铜。

据悉，大马保龄球总会将在下周敲定出征吉隆坡东运会的最后12人(6男6女)阵容。#