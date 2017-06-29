吴业振力证 没有马羽总也行 体育新闻

自由人男单羽将吴业振证明了，即使没有在大马羽总的荫庇下，球员也能闯出一片天。

现年24岁的吴业振上周参加第五级别的毛里求斯国际赛并成功夺标。周二在中华台北黄金大奖赛次圈，他力战3局击败国家队2号人物伊斯干达。目前世界排名82的吴业振发挥高昂的战斗力，以21比15、18比21、21比19击败伊斯干达。

这位来自槟城的男单羽将曾经一度被视为国家队的希望之星。2015年，他在国家队难以立足，陷入低潮后而决定离开羽总。

过后，吴业振停了1年之久，才在去年6月加入八打灵再也俱乐部。

不过，吴业振本周四败给赛会9号种子中华台北骁将林祐贤在华台北黄金大奖，而无缘8强。

“近来打得好令我感到高兴，能击败国家队球员对我来说，可以大大提升信心。”吴业振说。

“我只是跟着自己方式来打，一方面也耐心跟伊斯干达拼到底，”他说，“我也没有太多的想法，只是专注在场上的比赛。”

“接下来，我会尽力做到最好。其实，在毛里求斯取得的胜利给自己更多信心。”

在中华台北战败后，对带领大马出征吉隆坡东运会的伊斯干达无疑是重大打击。