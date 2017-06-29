男童疑遭虐送院不治 母亲落网男友逃脱 国内新闻

（吉隆坡29日讯）5岁男童疑遭人虐打造成头部重创，送院两天不治，母亲案发后落网，母亲男友逃脱，下落不明。

院方揭发，这名男童莫哈末阿当奥斯身上有新旧伤痕，初步怀疑他去世前已多次遭人虐待。

这宗案件是本月22日，在吉隆坡中央医院被揭发。

十五碑警区主任鲁斯南助理总监星期四召开记者会，这名男童于上星期二（20日），由母亲与母亲的外籍男友，送往首都一间私人医疗中心，当时，男童身上已有伤痕。

他说，院方发现男童的伤势可疑，于是安排转送到吉隆坡中央医院接受治疗，同时报警求助。

他指出，警方根据院方的投报，援引2001年儿童保护法令第31（1）条文查案，但男童两天后（22日）不治，院方解剖报告显示，死者的死因是头部遭硬物击中。他说，死者外婆办理领尸手续。

“随着男童去世，警方改用刑事法典第302谋杀条文查案，并于上星期五（23日）在槟城峇央峇鲁拘捕男童的28岁母亲，但在拘捕行动中，男童母亲的男友逃脱。”

“警方在行动中，也把男童的两岁与5个月大两名弟弟，送往医院接受观察，初步了解，他们身上没有遭到虐待的痕迹，警方会安排将他们送到福利局照顾。”

鲁斯南说，男童母亲接受尿液检验后，证实曾服用冰毒，她已被延长拘留至星期五（30日）。

目前，警方要寻找一名31岁非洲籍男子艾比斯安阿菲安依史提芬，无业，警方在追查他的下落。

任何知道此案情报的公众可联络查案官罗西米助理警监（0102258252）、十五碑警区总部（0390516222）或邻近警局。