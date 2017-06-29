泰乡村生鱼拌菜 寄生虫藏胆管致癌 国际新闻

（曼谷29日综合电）泰国东北部一个贫穷村落有一道代代相传的家常菜式，是当地不少村民的最爱。可是，村内一名男子的父母早年因肝癌离世，他其后就读医学院才发现，原来夺走其父母性命的竟是村民最爱、以生鱼混合香料和菜制成，名为“koi pla”的菜式。

“Koi pla”是依善区一道家传户晓的菜式，村民通常在池塘捞起一条鱼，然后把生鱼肉混合香料、青柠和菜，不经烹调便直接食用。可是，生鱼有大量钩虫寄生，不少村民不知此事而长期食用生鱼肉，钩虫进入人体后便藏在胆管因而患上胆管癌，而全泰国每年也有逾2万人死于胆管癌。

纳隆早年双亲因癌离世，他就读医学院后发现“koi pla”是父母患癌的幕后黑手，他更形容菜式对依善区“是一个很大的健康负担，已影响区内家庭、经济发展和教育等事”。他决心解决问题，于是联同其他医生和人类学家等专家，为村民做身体检查，同时向他们解释菜式的健康风险，希望可以改变村民饮食习惯，挽救村民性命。

纳隆及其团队发现有多达80%依善区居民有寄生虫问题，不少村民得悉菜式的致癌风险后，都大感震惊。惟有村民表示“生死有命”，没有想过要改变习惯；亦有村民听从纳隆建议，改吃煮熟的“koi pla”，但有人认为菜式煮熟后会有酸味而放弃。

泰国政府去年开始资助有关胆管癌检查计划，有教育部官员选择从下一代着手，在新学校课程中教导他们吃生鱼肉的风险。