澳批华搞间谍网 中国反击：贼喊捉贼 国际新闻

（北京29日综合电）中澳两国最近大爆“间谍战”。澳洲早前指摘中国情报部门在当地建立间谍网，又指有华商图以政治捐款影响澳洲外交政策。中国国家安全机关亦作出反击，透过官媒《环球时报》直指，澳洲一边大肆对华开展情报活动，另一边却“贼喊捉贼”地无端指摘中国对其开展间谍活动，“逻辑十分滑稽可笑”。

据中国国家安全机关向《环球时报》记者披露，澳洲对华情报工作一般采取两种形式：一种是利用各种合法身份为掩护，以各种名义接近中国驻外机构和海外华人，想方设法刺探情报、策反人员；另一种是，为防范所谓的中国间谍威胁，澳洲安全情报部门对在澳华人和中国使领馆进行严密监控，许多华侨受到澳洲安全情报部门的约谈、骚扰，被要求为澳安全机构和情报部门提供华人社区和中国使领馆的情况，甚至有人被发展成线人，在澳情报部门的指使下，入境中国搜集情报。

澳曾装大量窃听器 中国被逼重建使馆

一名安全机关工作人员向《环球时报》记者透露，“澳洲还大肆开展对中国的技术窃密活动。上世纪90年代，澳洲媒体就曾报道过，中国驻澳洲使馆被澳情报部门安装大量窃听装置。后来，中国有关部门的确在中驻澳大使馆内发现大量窃听器，以至于中国政府只能在澳重建大使馆。”。

《环球时报》的报道又指，澳洲广播公司(ABC)本月初曾播放一部讲述中国共产党如何渗透澳洲的专辑，声称中国政府在澳有一个间谍网络，危害澳国家安全。该专辑又引澳洲安全情报局局长刘易斯今年5月的一次发言称，间谍行为和外国干涉正以前所未有的规模在澳蔓延，此番言论亦被解读为是针对中国政府。随后，澳洲总理特恩布尔下令对在澳的间谍和外国干涉情况展开大规模调查。

《环球时报》引述中国国家安全机关的工作人员批评，澳洲的有关说法是“贼喊捉贼，滑稽可笑”，“除了捕风捉影和夸大其词，该片没有任何令人信服的证据”。

另外，ABC的专题片还采访声称在中国曾受到中国国安人员拘禁讯问的澳洲华人学者冯崇义。《环球时报》指，冯崇义当地是因涉嫌与境外间谍情报机关有可疑联系，国家安全机关依据依法，对他采取不准出境措施。调查期间，国家安全机关并未限制冯崇义的人身自由和通讯自由。