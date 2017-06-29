大马“遇劫”被批造假 林雅诗坚称受害者 娱乐新闻

6月初，落选港姐林雅诗在文冬文化街拍摄新电影，她独自离队玩自拍，并开脸书直播，其间突然被人从后抢手袋，整个过程仅一秒的闪电时间，面对镜头的林雅诗显得惊惶失措，直播亦随即中断。

不过“遇劫”事件再发展下去相当戏剧性，事发后数小时林雅诗发文澄清是“一场误会”，大马媒体对她“遇劫”亦质疑造假，更指她遭大马警方建议为不受欢迎人物禁入境。“遇劫”后回港的林雅诗一直“潜水”，至上周终于出面回应，她坚称自己是受害者，但在受压下被迫封嘴。

（香港29日讯）据壹周刊报道，林雅诗在大马出事后，第3天即返回香港，她更一步出机场就晕倒休克，之后一直未再交代事件。

事隔半个月，上周三（21日）被指“潜水”的林雅诗终于露面，但难掩激动的说：“为何现在才出来回应，因为之前我的情绪根本handle不到，牵涉好多事，我不知道哪个可以说出来。”

要骗like就放性感照

对于大马一面倒报道，质疑她“遇劫”是造假，林雅诗说：“有的人说我骗like，搏宣传。坦白说，在fb我放张性感照已经可以好到爆，何必用这种方法。”

受压下被封口

“遇劫”当晚数小时后，她忽然离奇称是“一场误会”。问她是否真遇劫，林雅诗没有正面回应，只说她在受压下被封口。“这件事牵涉很多政治因素，回港后我和公司及律师商量后才回应。当晚发生事之后，已经有无形压力，总之叫我封口不能说，但问题我是受害者，为何说不得，是什么因素？始于我不熟悉这个国家，又将所有事放在我身上，我很怕！”

一返港即虚脱

“搞到我睡不着，食不下咽，所以当天一回到香港，我整个人好像虚脱，一方面回到来，家人和我都放心了，二来我真的身心俱疲。其实到现在，我的心情都未完全平复，我只是一个很普通的女生，很小咖的artist，为何整件事要如此针对我呢？这件事上有很多我不敢讲，亦不可以讲，我可以安全回到香港，已经是很好的事。”林雅诗说。

否认被禁入境

对于被指大马警方建议将她列入不受欢迎人物，禁止以后入境大马，林雅诗否认其事。“由始至终我都没见过（被召见）警察，我知道不是被列为不受欢迎人物，被人不停抹黑炒作，我控制不到。当天因家人担心我的安全，所以才急着回港，不像被人赶走。”

面对被质疑“遇劫”，心情受困的林雅诗回港后把自己藏起来，整个星期失眠、也不洗澡。“我handle不到自己情绪。”

日后会否因工作再到大马，她说：“我暂时不会考虑再去，发生事到现在我不再玩自拍，有阴影，往后再拍戏，我也不敢离队，或走开玩自拍。”