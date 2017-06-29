疑服“FB”摇头丸昏迷 女子恐成植物人 国内新闻

（新山29日讯）女子到夜店作乐，疑服下名为“Facebook”的摇头丸，感觉不适，很快陷入昏迷，在紧急送院抢救多时，至今仍不省人事，恐成植物人。

本周一凌晨，该女子与朋在新山一家夜总会作乐，在服食俗称“蓝精灵”的摇头丸后，疑中毒太深，目前情况极不乐观，即使醒转过来，恐怕也已脑死。

新山南警区主任沙胡利乃今日受询时证实说，警方接获来自新山苏丹后阿米娜中央医院的通知，得悉华裔女子于周一下午4时30分被送往医院抢救，目前情况仍严峻。

他说，警方援引1952年危险毒品法令第12（2）条文调查此案，而该女子家人也于周一与警方联系。

“由于她仍未苏醒，我们无法取得进一步详情。”

两天前，社交媒体脸书流传一则消息，指一名男子从吉隆坡前来新山找朋友，当晚应邀与朋友一块到新山一家夜总会“见识”，认识了隔壁包厢的女子A与另外4名朋友。

消息指出，5人之后来到他们的包厢，在凌晨3时许，这批人购买2颗名为“Facebook”的摇头丸，其中3名女子，包括A女嚼碎服下。

随即，A女感觉不适，抓着他朋友说“自己很辛苦”，要求对方相救，前后折腾近20分钟。

一班人想方设法要让A女冷静下来，可是不果，A女后来也呕吐一番，又将大量冰块往嘴里咬，一直喊口渴，完全不受控制，拉也拉不住。

男子在觉得不对劲，赶快开亮包厢的灯，发现A女满口鲜血，嘴巴也肿了。他赶紧拿起一块布塞着她嘴巴，不让她咬舌头，A女却不受控制地咬他。

他意识到所有人没有意识到的危险，当下所有人都迷迷糊糊之际，高喊要尽快将A女送医院，不可再拖延。其中2名与女子一起来的男生，将A女带下楼后，她也昏倒了过去。

后来，该男子看到另外2名服下药丸的女子也不太对劲，1人突然跑去厕所吐白沫，因此一并将2人送往医院治疗。

他透露，大家赶到医院，他亲眼看到院方将中毒最深的A女送进深切治疗部抢救，另外2名女子则由护士安顿检查。

“我们设法通知A女家属，隔天接获消息指情况极不乐观。今天则接到电话通知，指A女快不行了，即使醒过来，也已脑死。”

滥用“蓝精灵”，除了极易上瘾，行为失控，进量者会致命。

据了解，女子服用的“蓝精灵”，是冰毒摇头丸所衍生，化学名称为亚甲二氧基甲基苯丙胺。

这种毒品会麻痹和破坏人体神经系统，并极易产生成瘾性，使人的行为失控，服用过量可夺命。

摇头丸对人体身心的损害是十分严重和多方面，人在滥用后会产生各种急性和长期的药物中毒反应，如各种幻觉、兴奋过度后，由心脑血管破裂引起的各种猝死和各种心血管、脑血管疾病，造成不可逆的神经损害，导致精神障碍并形成分裂性精神病和引起自杀倾向等。