多事之秋 安内攘外 根在槟城

1995年大选，槟州国阵在我初次领军下，获得人民的全力支持，33州席囊括32席。而行动党则从1990大选的14席減剩一席。民政党和马华赢得历来最多的州席。（见表一）

选举后的第3天，我趁胜追击，向身兼国阵主席的首相马哈迪建议，将州行政议员人数，由宪法限制的8位增加到10位。同时，也把槟州自1978年以来国阵成员党间共识沿用的州行政议员分配方案，从4:2:1:1（巫统：民政：马华：国大党）改为4:3:2:1。这基本上就是民政和马华各增加一名行政议员，以反映国阵内成员党间议席的新比例。（见表二）

因为非常高兴华裔选民给予槟州国阵的大力支持，马哈迪立即同意上述新方案。国会与州议会于8月先后进行修改国家与各州宪法，增加州行政议员至10位。

过后，首相也同意我提出的两项建议，即兴建槟城第二大桥以及充分利用槟城现有的电子业枢纽地位优势和居林高科技园区设施，将大马的电子业推向高科技。

然而，各项严重的课题和挑战却接二连三地发生。1995年6月，槟城大桥下两条大电缆意外烧毁，岛上许多地方陷入黑暗中，殃及重要的工业及商业活动。除了亲自与电供公司探讨急救措施外，我也成功向中央争取另增建两条海底大电缆，并大幅度提升岛上唯一的发电厂的产电量。

1997年初，吉打州务大臣突然宣布将由一家私立发展商在吉打慕达河外的人工岛上建新的北马区域国际机场，这项计划获得来自吉打的马哈迪的支持，因而威胁到槟城峇六拜国际机场的即有地位，令我一时措手不及。

接着，1997年中爆发了亚洲金融危机，剧烈波动的汇率冲击全亚洲，导致经济混乱衰退，马来西亚也不能幸免，影响逾两年。银行收回原本为许多建筑业、地产和基建工程所提供的融资。因此，1995年招标承建，正在开始施工的槟城日落洞大道的计划被大大延后。而建议中的慕达河口机场计划却因此被搁置直至被逼放弃，反倒让我放下心头大石。

1998年9月初，一颗超级政治炸弹爆炸，时任副首相兼财政部长安华竟被马哈廸撤职，且开除党籍。接着他被控鸡奸案遭扣留、审判和监禁。安华的支持者上街示威抗议，也成立了人民公正党。

由于安华来自槟州，这极可能会造成槟州巫统的动荡不安，并且打乱了槟州的整体政治生态。幸亏马哈迪在1999年1月委任了人称“伯拉”的槟州政坛宿将阿都拉巴达威为副首相和槟州巫统主席。伯拉重新赢回巫统基层的大部分支持，而稳定了局势。

然而，槟城民政党并没有幸免于党争的冲击。由于受到没有当权的党内领袖，包括前州主席陈锦华的唆使和支持，民政元老吴清德博士在1999年8月出来挑战我民政党州主席的职位。我幸得基层和中央领袖的支持，才得以6比4的票数保住州主席职。

由于大选跫音已近，我必须尽快修补槟州民政内部的裂痕，以便枪口一致向外。因此，在与全国主席林敬益商讨后，决定保留两位公开支持吴清德的时任州议员林建安和林武灿，同时也委任陈锦华幼子陈智铭为候选人。槟州民政党得以“万众一心”的团队上阵。

1999年11月的全国大选，林吉祥利用经济困境和政治乱局卷土重来。只是，这一回他避开与我直接对垒。他从丹绒国会转战升旗山国会选区对垒谢宽泰，以及植物园州选区对垒丁福南医生。

可是，谢宽泰和丁福南的勤政爱民形象已深入民心，因此，林吉祥的策略被视为是欺负两个好人，结果引起反效果。更重要的是，亚洲金融危机和接踵而来的大马政治乱局以及印尼的反华暴动，使到马来西亚的华裔选民益加珍惜国家安定，而压倒性地支持国阵政府的连任。

结果，林吉祥以104票之微差不敌谢宽泰，饮恨升旗山。这也是他从政以来第一次，也是唯一的一次，输掉了国席。他也被丁福南以巨大的票数在州席选举中击败。加巴星同时输掉了国会（日落洞）和州（柑仔园）议席。结果行动党又一次只从民政党手中赢得一州席（峇都兰樟）。

然而，由于安华因素，槟州一些马来选民移情反对党，造成安华的峇东埔国会选区被安华的夫人旺阿兹莎以公正党旗帜夺得，而辖下的两个州席分别被回教党（现称伊斯兰党）和公正党攻克。整体来说，33个州议席中，国阵获得30席，即：巫统10，民政10、马华9 和国大党1。（见表一）

12月2日，大选投票后3天，国阵与民政党内突然发生了一场“政变”。民政党内蝉联中选的吳清德派州议员林建安和林武灿突然脱离民政，而宣布支持马华，有待加入，造成国阵内部的失衡。此消彼长，有了11席的马华顿成了国阵内的最大党，立即提出要争夺首长的职位。

有证据显示，这场“政变”是8月党争的延续，且是由三两位大商家，因为在槟城的两项大型发展计划因环保考量不获批准而策划和发动的。所幸时任副首相伯拉与所有其他成员党即巫统、民政、国大党、人民进步党以及许多非政府组织都挺身而出，表达对我全力支持。

因此，我才得以保住首长职，继续领导槟州。不过，民政与马华的关系已为之紧绷，暗流汹涌，为期两年余。