为四亡兄血腥报仇 “斩首者”杀130名IS分子 国际新闻

伊拉克北部城市摩苏尔自2014年落入回教极端组织“伊斯兰国”（IS）后，城内民众遭IS分子杀戮之事不绝于耳。当地一名自称“斩首者”的男子就因亲见其4名兄长死于IS之手，开始以暴易暴，杀了130名IS分子，当中50人更遭男子活生生斩首，现时更有国际特赦组织成员指控男子犯下战争罪行。

阿齐兹（Falah Aziz）早前接受瑞典传媒访问时表示，自己自2014年起便在摩苏尔对抗IS，网上流传许多名齐兹在摩苏尔把人斩首和处决的影片和相片。他受访时坦言，将人斩首令他感到十分痛快。从网上流传片段可见，阿齐兹键把蒙眼少年斩首，又试过拿起人头游街示众，更不时上载染血刀的相片到Facebook，更曾称染血的刀“做到它的工作”。

惟有国际特赦组织人员斥责阿齐兹的行为犯了战争罪行，阿齐兹则为自己辩护指：“每日发誓要屠杀IS分子，正如IS分子屠杀我们。”虽然阿齐兹不断处决IS分子，但没有人阻止他，更称他为“屠杀IS分子的人”，他怒斥：“这是IS逼我们的，他们的所作所为灭杀了我们的同情心。当你发现自己的兄弟和母亲被杀，你可以做甚么？你不知道你可以做甚么，我们一定要以同样方法对付他们。”阿齐兹又控诉其4位亲兄都死于IS手中，其中一人只是育有5孩的老师，尤其无辜。阿齐兹坦言他并不怕死，他说：“就像他们杀我哥哥一样，我也杀他们，我期待死亡。”