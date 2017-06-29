290路泊车暂不收费 李明胜：证明之前借口可笑 北马新闻

（槟城28日讯）马青槟州团长拿督李明胜指出，槟岛市政厅财务管理常务委员会交替主席黄顺祥宣称290条道路的泊车位暂时不收费，证明之前声称的“为人民着想才收费”的借口是多么可笑。

他表示，除了把收取泊车费的范围扩大到290条原本免收费的道路外，州政府计划“划一”泊车费措施，同时也延长市民需缴交泊车费的时间，加重人民的负担。

“根据他们提呈的建议，工作日的停车收费已从原有的上午9时至下午5时，延长至上午8时至下午6时，增加两个小时，而周六则从原来的上午9时到下午1时改为上午8时开始征收至下午6时，足足增加6个小时。与此同时，公共假期不再有免费泊车，相反的，人民需像工作日般付泊车费。

”“我们同意搁置执行这项已在宪报上公布的决定，因为这证明了我们的批评是合理的，而公众也对这项只为了替州政府赚钱，不顾大部分驾驶人士负担的措施抱有极度不满的情绪。”

他发表文告表示，槟岛市政厅显然已发现，这项泊车费收费计划是项愚弄人民且不具说服力的措施，因为它无法使槟州人民受惠，毕竟槟岛人民已饱受各种涨价的冲击，特别是他们计划将家用和商用水费分别调涨77%和58% ，若实行，这已自2008年行动党执政槟州以来，第 5次调涨水费。 此外在 2015年4月开始，门牌税也双位数的调高。

他说，从不断涨价丶收费的行动可见，行动党领导的槟州政府急需向人民的口袋下手，以平衡自2008年执政以来，暴涨500%的州政府行政开销。“槟州政府需要越来越多的的收入，因为在他们的管理下，能够出售的土地与资产所剩无几了。”

马青促请槟州政府尽快承认州政府已面临财政困境，才会想榨取人民的血汗钱。同时，他也促请槟州政府勿愚弄人民，声称扩大泊车费的措施是为人民着想。