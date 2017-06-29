环评报告费用回应有冲突 法力要求林峰成厘清 北马新闻

（槟城28日讯）槟国阵紧追“两岸三通，一个槟城”计划顾问费不放，浮罗勿洞州议员拿督法力质疑槟公共工程、基设与交通委员会主席林峰成的州议会回应，有误导州议会嫌疑。

他说，槟地方政府行政议员曹观友6月24日召开记者会说，州政府支付超过宪报列明顶额的400%咨询费给Consortium Zenith财团，已全额付清的1亿7750万令吉包括环境影响详细评估报告（DEIA）费用。

质疑误导州议会

但据记者简讯法力，询问其所指两人回应的冲突点时，法力提供的州议会林峰成回覆的视频显示，林峰成说州政府目前只付了2亿1698万令吉，至今未付环评报告费用。 他周三发表文告，以“老人说得好，做人别撒谎，撒了一个谎，需要10个谎言来掩盖”为开头，揶揄林峰成在5月22日州议会上回答其问题时，提供的答案与曹说词存在冲突。

“因此，我要求林峰成厘清，曹观友的发言是否属实和正确，或他本身在州议会回答我时所给予的答案，才是属实和正确？”

他强调，假设曹观友所言是正确属实的，那就是林峰成的州议会回覆不实和是假答案，是必须受到对付的。因为这等同提供不正确和错误讯息，误导州议会。

林峰成：如在州议会回覆 环评报告完成后才付费

面对巫统浮罗勿洞州议员拿督莫哈末法力质疑，槟公共工程、基设与交通委员会主席林峰成，州政府至今仍未付费给负责完整环境评估详细报告（DEIA）的独立谘询公司。

林峰成周三发表文告说，槟地方政府委员会主席曹观友于6月24日的谈话，是指Consortium Zenith已进行的环评报告费用。“是在早期签署的两岸三通计划合约中所阐明的，计划可行性研究及DEIA的付费时间表。”

不过，他说州政府也已委任独立谘询公司，审批Consortium Zenith提交的文件，并进行必要的额外研究工作。同时，负责呈交环评报告和处理在环境局待批过程中的所有事项。

他说，所以一如本身于5月22日的州议会回覆，州政府至今未付费给上述独立谘询公司。“州政府只会在上述公司，完成完整环评报告后才付费，并在较后根据合约向Consortium Zenith索回有关费用。”

“两岸三通一槟城”费用被质疑 再鲁否认顾问费涨4倍

首相署部长阿都拉曼达兰6月20日在首都召开记者会，指槟3条大道顾问费比宪报列明顶额4105万2003令吉62仙，高出4倍即1亿7750万令吉，限林冠英1周内解释，不然将投报反贪污委员会。

Consortium Zenith财团总裁拿督再鲁则在由首长林冠英主持的记者会上，澄清“两岸三通，一个槟城”计划中，3条大道及海底隧道的土木及结构费用为1亿2961万令吉，否认顾问费涨4倍指责。

他指出，4100万令吉只包括工程及结构（C&S）费用，1亿7750万令吉，除了工程及结构（C&S）费用外，也包含了土地调查、土地隧道设计、计划管理和交通与社会影响研究等。