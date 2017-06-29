【台羽赛】堇溦艳美反败为胜 我混双首圈全出局 体育新闻

（台北28日综合电）吴顺发/赖洁敏、陈炳顺/谢宜希、许邦荣/白燕微先后止步中华台北羽球黄金大奖赛32强，宣告大马混双全军覆没。大马女单吴堇溦和何艳美皆逆转对手晋级次圈。

大马未来之星吴堇溦拒绝“开门黑”，她在落后一局的情况下反败为胜以15比21、21比17、21比14击退日本女单今别府香里，何艳美也逆转对手晋级16强，她以16比21、21比13、21比17拿下中华台北的陈肃谕。

吴堇溦将在下一圈对垒韩国的金秀香，何艳美的对手是日本女单铃木温子。另一位大马女单李盈盈17比21、18比21输给世界排名第259位的日本女单下田夏美，叶睿晨同样爆大冷，18比21、17比21不敌世界排名401的中华台北选手许玟琪。

7号种子陈炳顺/谢宜希意外落马，12比21、21比19、18比21不敌韩国的徐承宰/金荷娜；5号种子吴顺发/赖洁敏以12比21、18比21输给主队的李洋/许雅晴；许邦荣/白燕微21比15、15比21、17比21负韩国的金载焕/金昭映。

伊斯干达内斗输自由人

国羽男单输剩李梓嘉，他以21比12、21比11轻取台湾选手张恩嘉，成为国羽男单最后的希望。国羽二号男单伊斯甘达15比21、21比18、19比21输给刚在毛里求斯问鼎的“自由人”吴业振，后者将在16强对垒中华台北9号种子林祐贤。

前国手刘国伦21比16、17比21、21比11击退香港的陈延泽，打进16强对垒台湾3号种子许仁豪。另一名前国手张崴烽以21比15、21比17击退中华台北的黄大伟，成为第3位晋级16强的大马自由球员，他将与泰国的苏班尤争夺8强资格。

从入选赛晋级的大马自由人刘宇亮输给中华台北2号种子王子维，止步次圈。全国赛两连冠得主林志咏首圈出师不利，以14比21、17比21不敌主队的李佳豪。“自由人”郑宇伦同样首圈出局，0比2不敌中华台北的卫冕冠军周天成。

三对男双打进次圈

三对大马男双各别淘汰台湾对手闯次圈，阿兹林/佳迪星开打前退赛。徐家铭/刘隽程26比24、21比10战胜陈中仁/袁虹颖，林钦华/黄湙腾21比17、21比15擒下刘韦辰/曾敏豪，陈伟源/阿米尔18比21、28比26、21比16逆转战胜李芳至/李芳任。

大马女双一进一出，林芸茹/叶铮雯24比22、21比14击败印尼组合努薇达/德薇，钟慧琪/吴玥青负东道主选手郭浴雯/林俊雨，成绩是15比21、21比18、9比21。