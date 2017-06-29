世上最伟大侦探！“黑色电影风”蝙蝠侠？



（纽约29日电）过去的电影系列中，蝙蝠侠一直被打造成“披风骑士”（Caped Crusader）与“黑暗骑士”（Dark Knight）的形象，不过最新一部电影或将会让蝙蝠侠首次在银幕上挂上“世上最伟大侦探”(World’s Greatest Detective）的称号！

班艾佛列克（Ben Affleck)卸下导演的重任后，接手执导下一部蝙蝠侠电影的马特里夫斯（Matt Reeves）日前在接受媒体访问时透露，剧名暂定为The Batman的最新电影，将以悬疑电影大师希区柯克（Hitchcock）的作品为灵感之源。

作为蝙蝠侠最新一部个人电影，马特里夫斯表示，有望打造出倾向于黑色电影风格(Noir)的侦探剧，转而展现蝙蝠侠的个人视角，让观众深一步接触其思维及心理。

马特里夫斯所执导的最新电影《猿人争霸战3：猩凶决战》上映在即，他个人认为，猩猩凯撒（Caesar）与布鲁斯韦恩（Bruce Wayne）这两个角色，皆有雷同之处，同样是受尽心理上的折磨，并且极力在不平衡及腐败的世界中尝试做出最正确的抉择。