民青团：贸消部应加强宣传 促勿购无认证电子产品 国内新闻

（吉隆坡28日讯）民青团总秘书曾融熙建议国内贸易、合作社及消费部加强宣传大马规格及研究机构认证（SIRIM）扮演的角色，方可以成功教育大众勿误购没有当局认证的电子产品。

他针对贸消部规定明年，所有流动电源（Power Bank）必须获得SIRIM认证发表文告，对这项宣布表示赞同和支持。

他表示，市场上充斥各种各样的流动电源，而且价格越来越便宜，单凭外表实在无法辨识它是否可以安全使用。

“流动电源的品质不受控制是危险的事，潜伏着发生爆炸和触电身亡的危机。”

他说，SIRIM是我国唯一的一家认证管理机构，进入我国的电子产品都需要申请SIRIM认证证书，流动电源获得这项认证可以加强消费者对产品的信心。

曾融熙身兼雪州团长，他认为贸消部和SIRIM要加强宣传，教育大众辨识SIRIM的标签真伪，免得有厂家贪图方便，随意贴上仿造标签就把没检验的流动电源流入市场。

同时他建议贸消部，在这半年的缓冲期内要与流动电源的经销商进行沟通，讨论现有的流动电源存货要如何处理，如果在明年之前卖不完是否要全面回收。

“政府在保障大众安全的同时，业者的利益也必须被保障才是两全其美。”

中国抽查64批次产品 高达34.4%移动电源不合格

据《中国质量新闻网》报道，中国国家质检总局在去年抽查64批次移动电源产品中，不合格的便高达22批次，比率达34.4%。

在今年1月22日的相关报道中，中国国家质检总局通报2016年移动电源产品质量国家监督专项抽查情况，共抽查了浙江、福建、广东3个省39家企业生产的64批次产品，不合格产品检出率为34.4%。

经检验，深圳市睿禾科技有限公司（2批次）、深圳市酷客尚品科技有限公司、深圳市智尚优品科技有限公司（2批次）、深圳市创佳盛电子科技有限公司、深圳市觅客科技有限公司（2批次）、飞毛腿电源（深圳）有限公司、深圳市爱德龙电子科技有限公司、广州柒玖能源科技有限公司、深圳市高尔夫飞煌科技有限公司、深圳市华美兴泰科技有限公司、深圳市金威澎电子有限公司、深圳市威特宝科技发展有限公司、清远市佳的美电子科技有限公司、深圳市杰美特科技股份有限公司（2批次）、深圳市广源华科技有限公司（2批次）、深圳市欧度利方科技有限公司、深圳宝嘉能源有限公司等17家企业生产的22批次产品不合格。

不合格产品项目主要包括防火防护外壳的材料、常温外部短路、过充电、重物冲击等。

从企业规模看，抽查的大、中、小型企业分别占抽查企业总数的25.6%、10.3%、64.1%，抽查批次合格率分别为70%、50%、52%。