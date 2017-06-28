阿育汗：追杀令不阻反恐 警持续防IS威胁国家 国内新闻

（吉隆坡28日讯）警方反恐首脑拿督阿育汗说，在追杀令下，警方反恐不受阻，反之将持续行动，防止伊斯兰国武装组织威胁国家安全。

受印尼伊斯兰国武装组织下达追杀令的武吉阿曼警方反恐总监阿育汗，一手正视追杀令，另一手誓言将持续加强反恐行动。

他在接受《马来前锋报》访问时说，这并非首次来自武装恐怖组织对我国领导人作出恐吓，反之首相、副首相以及全国总警长也先后面对相同死亡恐吓。

“不同的是，此次的死亡恐吓来自组织性强的印尼伊斯兰国武装组织，我们更为提高警惕。”

他强调，有关恐吓不会影响警方反恐作业，反之将会与来自政府首相、副首相、内政部及政治部的力挺下，持续对抗在本地的伊斯兰国武装组织力量。

阿育汗也透露，我国警方与区域内其他国家，如印尼、新加坡及国际上对反恐的合作关系，日趋成熟，况且我国警方与其他国家在90年代末，就已就武装组织进行密切合作。

他指出，我国是区域内首个向伊斯兰国武装组织展开反恐行动的国家，在2013年2月就展开对抗伊斯兰国组织行动，至今我国警方已成功逮捕310名涉及伊斯兰国武装组织成员。

他说，自从印尼伊斯兰国武装组织在社交媒体上发出追杀令后，他没再接获类似的死亡恐吓，不过，警方继续密切关注及展开追查工作。

他强调，在持续努力反恐时，没有任何国家可以100%拍胸膛，表明已完全摆脱伊斯兰国武装组织的威胁。