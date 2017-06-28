【泰油轮遭海盗洗劫案】船员被捆通讯器材被毁 21小时后才发求助讯号 国内新闻

（吉隆坡28日讯）马来西亚海事执法机构总监拿督祖基菲里透露，泰国油轮“CP41”号遭海盗洗劫案，船员是被捆绑，加上通讯器材捣毁，以致在事发21小时后，才得以向外发出求助讯号。

他说，事发后，海事执法机构成立专案小组，展开追查行动，同时加强事件海域的巡逻任务。

“我们也已向泰国海事执法协调中心发出求助。由于这涉及跨边界罪案，所以，我们将与印尼海军及新加坡海岸卫队合作，阻止类似事件发生。”

英文报《新海峡时报》今日引述的他话说，该机构将与区域伙伴分享资讯，以免不法份子有机可趁。

“我们也将联合大马海军及水警，防止海盗抢劫事件。”

他促请油轮业者提高警惕，事发后立即通报执法机构。

上周五，“CP14”号油轮从新加坡港口出发至泰国南部宋卡省诺岛，当天晚上9时在彭州关丹海域，遭海盗上船抢劫，抽走150万公升柴油。当时，油船运载380万公升柴油。

《马新社》引述泰国警方副发言人克里斯纳巴达纳查隆上校的话说，泰国警方也成立一支由海军及军方成立的小组。

泰国《曼谷邮报》报导，第二海军区域指挥蓬猜宾同指出，事发后，“CP41”油轮继续航行至泰南沙米拉海角的诺群岛海域。

他促请在此海域航行的油轮及货轮，持续向执法机构报告航行路线，以便在发生紧急事故时，当局立即出发援助。

泰国海事执法协调中心主任瑞猜鲁迪也说，海盗捆绑“CP41”号油轮的17名船员后，也捣毁油轮上的各项对外通讯系统，包括导航系统、无线通讯系统及海船安全警报系统（SSAS）。他指出，较后，船长以海船安全警报系统，发出求助。