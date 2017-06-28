【亚航客机故障折返】乘客赞机长吁祈祷属安抚 亚航机组人员尽全责 国内新闻

（吉隆坡28日讯）亚航D7237客机机件故障事件惹来许多批评声浪，但机上一名澳籍乘客则认为亚航机组人员已经尽了全责，所以他们应该受到褒扬，而不是谴责。

这名15岁的澳籍乘客马德琳怀特在脸书上发帖澄清，亚航和机组人员非常尽责地确保机上359人的安全，包括努力让乘客保持冷静。

“令人厌恶的是，人们不断批判机长呼吁我们祈祷的举措，还要求解雇机长。事实上，机长所说的完整内容是：‘现在驾驶舱，一切都在受控范围，如您想要祈祷，也可能有帮助。’。”

她说，机长其实是以安抚的方式，呼吁乘客祈祷。

马德琳怀特强调，机组人员努力地让他们感到安心，也向乘客提供足够的讯息。

“事发时，这令人放心的声音给予我们希望，他就是我还活着的原因，这永远感激不尽。”

她也反击“评论家”们对于这廉价航空公司——亚航的批评，因为任何航空公司都有可能会面对技术性问题。

“我和其他乘客付费较少，不是致使客机发生意外的原因。我们付费较少的代价，不是会面对技术问题，而是没法享有电子设备和餐饮，还有面对较腿部空间狭窄的问题而已。”

特赠食物饮料礼券安抚乘客

她说，客机成功折返柏斯机场后，乘客都很宽容和有耐心地等待了3小时，因为亚航为安抚乘客，还特别赠送了食物和饮料礼券。

她披露，等待的当儿，亚航也给予他们全额退款、重新安排班机或等待较晚航班的选择。

她说，这花了一些时间，因为在这混乱的时刻，他们需要制定一个计划然后讲解。

“我宁愿等待一阵子，获得正确的信息，这比因仓促而获得4种不正确的信息来得好。”

她也呼吁大家不要一昧批评亚航和机组人员，因为他们已尽全力确保大家的安全。

根据《星报》的报道，马德琳怀特受访时也表示，她必须把这故事说出来，因为很多人都在外乱呼吁不要乘搭“狡猾”的亚洲航空，还指责机长犯错。

她说，虽然客机振动时，让她感到害怕，但随着机组人员通报面临的技术问题后，就慢慢感到安心了。

她说，当乘客了解状况后，都相当冷静，然后想到的只是如何着陆，而最后客机也安全着陆，所有人都得以幸存。

本月25日，亚航长途（AirAsia X）公司的一架客机，从澳洲柏斯出发前往马来西亚吉隆坡，起飞90分钟后突然折返，柏斯机场方面表示客机出现机件故障，事件中无人受伤。该架航班编号为D7237的空中巴士A330客机，载有359人。

乘客忆述当时情况，称听到一声巨响；亦有乘客拍得机舱内部，显示整架客机不停震动，形容感觉像是“坐在洗衣机上”。

让乘客安全着陆 东尼费南德斯赞“英勇”

亚航集团首席执行员丹斯里东尼费南德斯赞扬亚航D7237机组人员成功执行“英勇工作”，让359名乘客安全着陆。

东尼费南德斯周二在其脸书上，赞扬亚航D7237机组人员应对紧急状态的能力，并点名称赞机长依布拉欣、副机长文德森、布瑟瑞嘉鲁尼莱，并表示他们的领导能力让他感到“骄傲”。

他说，亚航不允许引擎或所有航班客机的引擎故障，但真的发生这危机时，飞行员展现了良好的领导能力。

“有关的影片也显示，机长的呼吁成功使乘客保持冷静。”

另外，机长在危急时期呼吁乘客祈祷而惹来批评，东尼费南德斯也予以反驳。

“如果是家提供全面服务的航空公司，机长可能就会成为英雄。不过，由于我们只是家廉价航空公司，那些媒体或所谓的专家就作出蛮横的指责，忽略我们机组人员的英勇。”

他说，尽管媒体对这次事故的报道非常负面，但一名澳籍乘客给予亚航的赞美，让他深感感激。