国行前副总裁：若非炒外汇亏损事件 我国外汇储备将增1000亿 国内新闻

（布城28日讯）国家银行前副总裁拿督阿都慕拉指出，如果不是在90年代发生的炒外汇亏损事件，那么马来西亚的外汇储备金时至今日将增加1000亿令吉！

他表示，如果不是上述炒外汇造成的损失，25年下来将累积至1000亿令吉的储备金。

“由于这个事件，我们每年都亏损40亿令吉。”

他说，这笔丑闻导致国家损失了巨额资金，因此必须由皇家调查委员会（RCI）进行调查。

“总损失为100亿美元，相当于今天的约400亿令吉。”

他说明，如果这笔钱被保留在政府储蓄中，每年以4％的复利计算，这笔钱将增加到266.6亿美元，超过1000亿令吉。

他昨天在《新海峡时报》说：“但是，这些钱都流失了。”

阿都慕拉说，设立一个调查上述亏损的皇委会不应被视为政治举措，因为这将有助于让真相取得胜利。他说，现在彻查这宗丑闻还是不会太迟的，因为这件事情一直被覆盖起来。

他认为，皇委会将是把此丑闻了结的最佳方案，因为它可以要求证人在宣誓下作证。

他说：“皇委会必须进行调查，看看外汇损失是否存在犯罪要素。”

在今年初，阿都慕拉受访时也曾揭露，上述炒外汇亏损事件，实际上是导致我国流失10亿美元，比国行承认的90亿令吉来得高。

“这笔损失，以今天的兑换率而言是440亿令吉，这笔巨额就这样流入沟渠里，总损失是10亿美元，我们的损失是外币，而非马币。”

他说，这也意味着我国在美元、日圆及英镑的外汇储备金，全都付诸东流。

他表示，最令他纳闷的是，却没有任何人调查这项堪称全球最大宗的外汇亏损的事件，或者有人因此被提控。

阿都慕拉在1999年离开国家银行，同时也透露当时国家银行在炒外汇的作业，这笔涉及庞大数额的交易并没有详细文件记录，仅有高层及数名职员记录所有的交易。

他说，当时是毫无管制，也没有内部管制，没有人知道实际的发生情况，警方或反贪会也没有展开任何的调查。

因此，他认同政府重新开档调查此案，他本身也愿意给予配合，一些记录已经超过20年，一些文件或已经被白蚁吞噬。

他提及，臆测与储备管理是关键点，储备金管理是指移动资产，实际存在的资产，也可参与投资，这是国行的角色，但他们却纯臆测，臆测不是国行的角色。

他说，国行实际的损失不曾被揭露，反而透过一些混淆性的数据来模糊大众，因此他认同当局应该重新开档，彻查此事件。