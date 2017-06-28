私会党“斩凤凰”方算帮中人 没通过无法晋升掌权 北马新闻

报道：傅政瀚

（槟城28日讯）入会亮刀“斩凤凰”，“出世”方算帮中人。

大马私会党大多源自洪门组织，因此都流传一套严密的仪式及暗号，而入会仪式是其中一项受到重视的仪式，至今仍有许多私会党认为，没有通过正式入会仪式的会员并不算正式会员，不具有晋升掌权的权利，因此警方也将打击入会仪式视为其中一个重要工作。

其中，槟州警方曾在1994年在接获线报，得悉当时颇有势力的“平”会在甘密山内一间刚竣工的神庙内举行入会仪式，进而上山扫荡扣押33人调查，其中更有2名14岁中学生，为槟州有史以来警方捣破的最大宗黑帮入会仪式。警方在现场寻获大批入党道具，其中包括两把利剑、五色旗帜、草鞋及祭祀用品等。

“斩鸡头” “饮鸡血”非电影虚构

对大马华人秘密组织素有研究的槟城宝福社署理主席拿督陈来福在接受《光华日报》访问时，拿出不少珍贵的历史文献，向媒体解析大马洪门组织的仪式运作，带读者更进一步探究这些秘密组织的神秘面纱。

他表示，洪门旗下秘密会社的入会仪式大致相同，并不会因为地区的差异而有所不同，其中“斩鸡头”，“饮鸡血”的入会仪式并非电影虚构，而是真实存在。

他解释，洪门组织源自于天地会，相传是少林五祖及俗家弟子所成立，以反清复明为宗旨的一个民间组织。当初随着华裔先贤下南洋时，转移到马来西亚并形成道地的天地会。

此外，洪门组织系统严密，旗下堂口分别由不同颜色代表，领导人称为“山主”、“寨主”或“龙头”，其次为副手。除正副领导之外，其下分为“内八堂”及“外八堂”执事掌管各种事务，其中包括红棍、白扇、先锋、草鞋等。

他指出，决定加入但尚未正式入会的会员被称为“新丁”，在填写“红单”（入会志愿书）后，组织干部会将其置放在主要干部的住家或组织据点的庙宇内，称之为“挂单”或“寄单”。他表示，早期的洪门组织是在达摩祖师像前上香挂单，但后来都改在关公像前。

他说，新丁随后会等待一些时日，直到组织聚集数十至数百人后，就会召开入会仪式，通称“洪家大会”。这些仪式通常在隐秘的地方如树林或山上进行正式入会仪式，以避开警方的耳目。

他举例文献考据指出，新人入会是一个很严肃的事情，过程会由“台主”、“香主”以及“先生”主持。举行仪式的地方为“内室”，或称“红花亭”，内里会设置关帝位，放置3张供桌以设洪门先贤之位，牌位前会放置“高溪塔”、“七星刀”、“龙凤棍”等祭祀用品。

他也表示，所使用的各类祭祀用品都有寓意，如“尺”为比较会员的行为、“剪刀”为剪开蔽空乌云、“桃枝”为桃园结义等。

他指出，新丁会在先锋的带领下过三门，答诗词，履行八拜之礼，进入“乾坤圈”，新丁接着会跪在洪门先贤牌位前，再由先生宣读誓词，完成洪门独有的宣誓仪式“铁龙阵”后，便会“斩凤凰”（俗称斩鸡头）。

他表示，新丁斩了鸡头后将鸡血倒入酒中，新丁随后用针刺破自己的左手指滴血入内，并配着香主焚烧写着洪门三十六誓的符纸纸灰喝下，完成入会仪式。完成仪式的新丁称为“出世”，亦有者称为“死过”，才算是真正加入洪门组织，有资格于日后在组织内晋升掌权。

时代转变 警方打压 洪门仪式渐变宽松

陈来福表示，入会仪式其实就是一种宗教仪式，然而由于时代改变使得年轻人多数不再向往加入秘密会社，加上警方严厉打压下，使得这些组织的入会仪式也变得较为宽松。

他也指出，洪门成立之初的目的是为了反清复明，但后来成立了新中国，使得洪门组织失去了原本的目标，使得许多高层成员退出组织，而旗下的打手因无处可去，进而在洪门旗下成立新组织，进而渐渐演变成现在的私会党。

他说，如今的洪门组织已和往年的洪门组织不同，以往的社会普遍认为加入洪门组织是一件好事，因为以往强调忠心义气，互助互爱的兄弟情，严禁为非作歹。然而如今演变而成的私会党则背离了洪门组织当年的忠心义气特色。

巫印裔外劳也吸纳

他也表示，以往的洪门组织清一色都是华裔，绝不会参杂其他族群人士，但如今变形后的私会党不仅找印裔及巫裔加入，有者甚至连外劳也吸纳，已经和早期的洪门组织不同。

洪门独有暗语手势 陈来福：各地通用

洪门独有暗语手势，各地通用。

陈来福表示，这些仪式并非某个派系独创，而是全马甚至全球通用，是洪门组织的正式仪式。除此之外，洪门组织也有极其复杂的暗语手势，以作为辨识组织中人的用途。在人多的地方如宴会上，组织中人就会在握手时，趁机使用手势表明身份以及地位。

他举例，其中最为典型的手势，便是称为“三把半香”的手势。这个手势为拇指直伸，食指弯曲，其余3指直伸，形成“319”形状，暗示明帝崇祯死于3月19日。摆出“三把半香”手势，3指尖向上贴附胸前并行礼，若对方为自己人便会做同样手势回礼。

他表示，随着职位高低的不同，所摆出的步位及礼节姿势也会有所不同，用以辨别对方的身份职位。“如同一个手势，但放在胸前和放在手肘便代表着不同职位。”

他也向记者展示，槟城一些洪门会员也会在见面时，以左手握手并以中指按住对方掌心，再往后拉至对方中指指尖处，表明同为洪门兄弟。“这种洪门内部的暗号及手势至今仍在使用。”