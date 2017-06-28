新著《忽如归》分享暨签名会 戴小华：触摸历史抚平伤痛

（吉隆坡28日讯）马来西亚著名华文作家戴小华今日在吉隆坡城中城会展中心第一展厅举办“从《忽如归》谈爱的力量”分享会暨签名会，并邀请台湾国立中央大学中国文学系教授兼系主任李瑞腾担任嘉宾。

今日的分享会也吸引了许多民众出席。戴小华所书写的《忽如归》，标题源自三国时期曹魏文学家曹植的《白马篇》：“捐躯赴国难，视死忽如归”，内容关乎其家族在1949年南迁台湾后的真实故事。

家族记忆 血泪故事

戴小华说，虽然书中写的是家族的记忆，但仍关乎整个民族史，以及这长久以来，两岸两党复杂的关系所牵引出来的血泪故事。

“我花了相当多的时间搜寻和收集资料，这书记录着上世纪70年代，一个家庭在历史激流中的真实故事。”

她说，自从母亲在1999年逝世，这故事就一直在她心中酝酿，但由于她正在负责编辑和出版《当代马华文学》和《马华文学大系》，这两本巨大的文献工作，所以一直无法定下心来书写。

“不过，最苦难的还是缅怀往事，因为有许多当事人都不愿提及或绝口不谈——他们这挥之不去的昔日创伤。然而，也因为有着爱的力量，而激起其人们奋发向上，超越苦难的决心，并为这冰冷的历史，注入一股暖流。所以，《忽如归》不只是正义……还进入一个情义的时代。”

李瑞腾：犹如回到台湾青年时代

李瑞腾说，在阅读《忽如归》时，犹如回到台湾那漫长的历史当中，一群青年如何面对着自己的家庭、社会和家国。

戴小华说，要面对这悲惨过去，缅怀往事是项艰难的挑战，但“这近20年的历史不可以淹没”的声音，一直在她耳边频频催促，宛如不写出来，身心就无法得到安顿。

她说，在这数10年间，她不断探索和寻找资料，重点不是为了要批判和控诉，而是想用自己的方式去接近、触摸历史，抚平伤痛。

“我认为，历史的真相需要不断诉说，历史延续也要不断地补充，才能让后人引以为鉴。而这本书的关键核心字就是‘归’字，这个‘归’代表父母回归故土、心灵，也代表两岸关系回归历史，回归文化。

“最后，我也希望在这惊涛骇浪、历史激流中，一切能回归平静，这也是为何书的标题为‘忽如归’的原因，因为我希望用这核心窜起书中的内容。”

她认为，其母亲遗体能从台湾回到故土安葬、弟弟能在这激流中死里逃生，后面都有很强大的力量，而这就是爱的力量。

戴小华也在分享会上朗读书中记述其父母亲逝世时的内容，虽然一度掉泪，但她仍然坚持朗读，让在场人士闻之动容。