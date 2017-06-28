“陈耀威干涉观音亭维修” 日恒长老：目的何在？

（槟城28日讯）槟城广福宫观音亭住持拿督斯里日恒长老今日公开指责非政府组织的陈耀威三番四次干涉观音亭的维修工程，不知道他们的目的何在？

他认为，古物腐坏了就要修复，但是有关的非政府组织，根本不了解佛教文化。

“只凭一张非政府组织的执照是不足够，还要有经验。我时常在报纸上看到，他们经常百般刁难古迹维修工作，他凭什么一直干涉观音亭重修工作，有什么鉴定古物维修的证件？”

他指出，在非政府组织百般刁难之下，广福宫还是在2015年完成了重修工作。他今日上午在耗资逾600万令吉的广福宫重修落成开光庆典上致词时，如此指出。

日恒长老相信，州政府有自己的一批古迹维护专业人才，因此呼吁州政府应该成立自己的世界遗产重修工程监督委员会，少听非政府组织的片面之词，也不应该畏惧非政府组织。

陈耀威：没根据指南修复

针对日恒长老点名指责，陈耀威接受访问时强调，他本身为获国家文化遗产局认证的文化遗产保护员，他并没有“百般刁难”，他只是点出观音亭在维修时所犯的错误。

他说，观音亭没有完全根据古迹修复指南来进行修复的工作。

他透露，乔治市世遗机构也曾邀请日恒长老出席一项会议，以讨论有关修复观音亭的问题，但对方却缺席。

林冠英：重视日恒法师建议

槟州首席部长林冠英在仪式上致词时保证，槟州政府会重视日恒法师的建议。

他相信，在国家遗产局在将古迹建筑物宪报成为国家文化遗产前，联邦政府、槟州政府及古迹建筑物管理方面的同心协力，将能达到三赢的方案。

他补充，但联邦政府却必须采取主动，以及最重要是让古迹建筑物管理方面拥有“自主权”，以及也提供制度化的拨款。

他也宣布拨款20万令吉给广福宫理事会，以及同时也指示市政厅的非伊斯兰教宗教场所基金拨款另5万令吉，合共拨款25万令吉给该理事会。

邱吉寿：谨慎维修免犯条规

槟榔屿广福宫理事会主席拿督斯里邱吉寿透露，至今为止，联邦政府仍未联络该宫，以把观音亭列为国家文化遗产，但由于观音亭为第一级古迹，所以该宫在进行维修时，都必须非常谨慎，以免触犯古迹条例。

他说，否则，这可能将会导致带来一些来自有关当局方面的麻烦。