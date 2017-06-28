获赞助矫形器义肢 5贫困障友重新站起来 北马新闻

（大山脚28日讯）大山脚瑶池金母慈善基金会（One Hope Charity & Welfare Berhad）拨出近4万令吉量身定制矫形器及义肢，协助5名先天残疾及截肢的贫困人士站起来，重拾生活希望。

5名受惠者包括3名成人及2名小孩今日在该会位于百利镇的会所，在家人的陪同下欣喜地装上义肢或矫形器。

蔡瑞豪：耗资逾3万定制

该会主席蔡瑞豪说，这次捐出了3副矫形器和2副义肢，都是量身定做，所以每一副的价钱都不一样，5副总额3万9314令吉68仙。

“受惠者都是来自贫困家庭，没有能力购买矫形器及义肢，本会善用各地善心人士及热心商家平日随缘捐助的善款，发放来援助5人，好让他们尽快重返校园及职场。”

他呼吁身边若有贫困家庭成员需要义肢抑或矫形器，可联络该会热线（016-4192192）。若想更了解该会操作，可浏览脸书专页One Hope Charity & Welfare Berhad – 大山脚瑶池金母慈善基金会。

天生双腿末端残缺 女童靠矫形器行走

10岁的印裔女童哈茜达出世就被确诊脊柱裂，导致双腿末端残缺，7岁开始穿戴膝盖及足踝矫形器才能够行走，并预防及矫正肢体的畸形。

她在去年进行第一次矫形手术，第二次手术则需在12岁前进行。

哈茜达目前穿戴的膝盖及足踝矫形器已有3年，随着年龄增长，必须更换一副以应对发育，倘若穿戴不当，就不能够起到应有作用，甚至还有可能起反作用。

其矫形器从膝盖延生至足踝，作用是控制踝关节运动，若没有矫形器，就必须以轮椅代步。

该会捐出一副价值2256令吉的膝、踝双边矫形器给她。

来自北海双溪浮油的她是家中独女，父亲（40岁）是工厂技术人员，母亲（36岁）则是家庭主妇，哈茜达目前就读小学四年级，因行动不便，校方体贴安排在底层课室上课。

医生建议脑瘫童 穿戴盆骨支撑器

9岁印裔男童仙德拉纳甘出世就被诊断患脑瘫（痉挛性四肢瘫痪），病症包括交叉步态、双足内翻、无法言语及站立。

2012年，男童在该会援助下飞往印度进行双脚及盆骨矫正手术，经过两个阶段的手术，他不再依偎父亲怀中，双手能握住助行器，一步步行走，术后也能到特殊学校上课，并能坐在特制椅上自己进食。

如今他已9岁，医生建议穿戴盆骨支撑器，以应对接下来的发育阶段，让他能挺直着身子走路。

该会捐出一副价值4346令吉的盆骨支撑器给男童。

来自双溪大年的男童父亲（46岁）是工厂技术人员，母亲（41岁）是幼儿园老师，尚有一名哥哥。

张初忠戴矫形器养家

46岁的张初忠在两岁时因发烧延误治疗，而患上小儿麻痹症，导致双腿无法行走，他在13岁开始穿戴矫形器以协助行动，自穿戴矫形器后，他无需再持拐杖，能够自力更生，娶妻生子。

来自南美园的张氏是家中的经济支柱，靠打金养家糊口，如今他与妻子育有4名年龄介于3岁至14岁的孩子。

从13岁至今，他已更换多副矫形器，之前穿戴的矫形器经破损，没有多余的钱更换，只好持回拐杖步行，导致工作上出现种种不便。

张氏如今获得该会捐出一副1万2020令吉的膝盖、脚踝及足部矫形器，装上矫形器后，他将继续工作，不过不是重返打金行业，他希望能寻找一份薪金较为稳定的工作，继续撑起整个家计。

王定昌戴义肢照顾妻

52岁的王定昌早前是一名销售员，9年前不慎跌倒伤及眼部神经后双目失明，治疗时被诊断出患糖尿病、高血压及肾脏衰竭。

他每星期需洗肾3次及清洗脚部伤口，但后来因脚趾受细菌感染而截脚趾，在2016年细菌蔓延至右大腿，唯有将右腿截除掉。

其妻子年前意外导致右手惯性脱臼，经常四肢无力。两人无法工作，仅靠福利金及早期获得的善款来缴付洗肾费、医药费及日常开销，简衣缩食的撑过每一天。

该会为王氏量身定做一副9248令吉50仙的右脚义肢。

来自双溪大年的他装上义肢后，希望能行动自如，好让他能继续照顾躺卧床上的妻子。

马顺隆盼重入职场

57岁的马顺隆早年当罗里司机20年，后来到寿板店工作，5年前患上糖尿病，2014年在家中砸伤左脚趾，因照顾不当，导致脚趾细菌感染而被逼截除左脚趾，后来又因细菌感染，在2015年10月左脚被截肢。

他也被诊断出心脏阻塞、胆生石及两个肾脏也开始出问题。

患有糖尿病的他，因工作关系及没照顾饮食，右脚也在2016年7月被截肢。失去双脚后，他已无法工作，但幸好有一位好友照顾起居饮食。

来自高渊的他与已故妻子育有3名孩子，妻子在46岁时因器官生石入院治疗，岂料10天后撒手人寰，接着一名儿子也在15岁那年逝世。两个至亲接连离世让他大受打击，其余两名孩子已各有家室。

马氏获得该会捐出1万1444令吉18仙的义肢（双脚），他希望能重新踏入职场，做一份适合的工作，减轻友人的负担。