无需等马华民政表现评估 伊党与巫统早已合作 北马新闻

报道：张思倩

（槟城28日讯）时评人陈亚才指出，伊党与巫统在某个形式上已在合作，根本无需以马华、民政党在下届大选的表现来做评估。

巫统槟州联委会主席拿督斯里再纳阿比丁日前“放话”指，华裔选民在下届大选仍拒绝支持国阵，由巫统主导的国阵或会与伊党合作。他认为伊巫合作或许是华裔选民想看到的局面。

根据国阵后座议员俱乐部（BNBBC）网站报导，再纳阿比丁是以国阵盟党马华、民政党是否能突破华裔选区为绩效指标。马华、民政党一旦无法赢回华裔民心，他指伊巫合作并非不可能发生。

再纳阿比丁也说，如果伊巫合作组联合政府，那就意味将推行伊巫联合政策，是华裔社会巨大损失。

伊党不针对议题穷追猛打

对于再纳阿比丁的言论，陈亚才周三早接受《光华日报》访问时说，在355法案上，伊巫已在某种形式的合作之中，再来就是一马发展公司爆出丑闻以来，伊党并不像行动党般针对议题，穷追猛打。为此，伊巫一直都在合作中，根本无需等到马华、民政党表现再评估。

他说，至于伊巫合作关系是否会进行到组织联合政府，则要看来届大选，特别是丹州和登州的情况。

他认为，在槟州，巫统的评论应该更实在，而不该只是放在“恐吓”华裔选民。“再纳阿比丁应该提及马华、民政党在槟州要如何取得突破。”

他说，于槟州突破，整体上看似马华、民政党的事情，但更深一层确实国阵是否能重新争取槟州选民的支持。这并非只是马华、民政党的问题，而是国阵的问题。

他表示巫统不该只谈马华、民政党的问题，这是国阵的问题，也或许巫统在槟州有所斩获，所以他们把姿态摆得很高。

黄汉伟：为保卫执政权 巫统伊党连成一线

槟行动党组织秘书兼首长政治秘书黄汉伟受询时也指出，再纳阿比丁上述谈论只是伊巫眉来眼去，暗渡陈仓的最新举动。

他说，继巫统让伊党在国会提呈355修正法案后，2党之间已明显有合作关系。巫统必须了解今时不同往日，已不再是巫统一党独大，而是马来版块五分天下。

他说，事实上，伊巫合作是既成事实，巫统是为保卫政权而选择与伊党连成一线。

胡栋强：一切太早 合作非巫统说了算

槟民政党副主席胡栋强指出，国阵与伊党合作不是巫统算了算，而是需要通过14个国阵成员党全数通过。沙砂2州也有几个政党要加入国阵阵线，但至今国阵却还没达成让这些亲国阵的政党成为国阵一员，因为一个联盟必须有共识才能共事，不能只为了短期利益而结盟。

他强调，只有政治理念相同和有合作共识的联盟才能长久。那些没有合作共识就组织联盟，只为短期利益而合作，就会成为已死去的民联，经不起考验。

“由民联到现在四不像的希联，嘴巴说伊党是被排除在外面，可是实质上却互相合作，槟州伊党的州议员还是在槟州政府体制里做大官，仍是槟州政府后座议员；雪州政府里面伊党和行动党一起做行政议员，他们从来都没有分开过。”

他认为，现在谈伊巫合作，一切太早。槟民政党现在是专注监督槟州政府为主，他们会继续揭发槟政府弊病，及没有兑现的竞选宣言或承诺等。

陈德钦：应踏实努力做 奉劝扮演好自家角色

马华槟州主席拿督陈德钦表示再纳阿比丁不要以为发表以上言论，就能赢得华裔民心。他奉劝再纳阿比丁扮演好自家角色，如何督促槟州政府各政策，提出建设性与实际意见，踏实做，努力做。

他强调，槟州华裔社会懂得判断与选择，因为华裔是有智慧的民族。