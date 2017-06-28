繁华逝 迎新生 北海老桥 蜕变文化街 大城小镇

报道、摄影：王淑珍

（北海28日讯）时间送走了年华，历史记载着它的老去，北海最古老的街区，老桥随岁月变迁，逐步转型成为文化老街。

晨早的老桥街道静得出奇，只有印度庙里向神明祝祷的钟响，箱运码头的卸货上架的拉址声音。

五六十年代的老桥却是一片繁华，一艘艘的舢板靠岸，码头上工友们汗如雨下卸货搬运，工头的呼喝喊声，商家们点货叫声，昔日情景成了历史的记忆，烙印在年迈居民脑海里。老桥是早年南来华人的集体回忆，玉溪乡社这血缘性组织起源于老桥，南来的先人聚集成小社区，演变成今日的北海老街区。

据传，上世纪七八十年代峇眼赖路与老桥路交接的红绿灯旁繁华夜市，自被商场取代后，影响了峇眼的发展。

这或许是人云亦云，但确实的是，峇眼在接下来的岁月里，就失去威北行政中心的地位，峇眼镇也渐渐走下坡沉寂下来。

百年兴都庙成重要地标

今天的老桥，逾164年的斯里玛哈玛里曼庙依然是重要地标，为人熟悉，尤其在兴都教神诞庆典之际，更会迎接数千数万的信徒前来朝圣膜拜。

其旁衍生的数排二战前建筑，纵然许多是人去楼空，年久失修，一片残旧和破漏。剩下一些老屋依然散发着一线的挣扎，不畏惧历史的变迁，昂首向前找寻生机。

对于文化遗产热爱的人士，不难从屹立在老桥的老店屋中，找到南洋华裔、后殖民期及殖民初期、时尚初期等不同的建筑风格。

老桥一些战前老店，还是获得商家垂青，整修一番后做起门面生意。

街区内一间历史悠久的巴刹，建于1930年至今还延续着粮食批发零售的重任，傍晚时分总会引来不少各地菜商、小食店经营者、煮炒摊业者甚至是一般家庭主妇前来选购，显见人气。

附近则多属杂货及干粮商店，即是过往顺应老桥做为商贸市场而立，如今由后辈子孙继承家族生意。

办艺穗节积存文化资粮

为重振与打造峇眼街区恢复以往的繁华，威省市政局将北海艺穗节移师海滨路及老桥，在时空交接中为老桥积存文化与艺术的资粮。

通过THINK CITY的各项努力，让学生通过一步一脚印发掘峇眼及老桥，让孕育艺术的细胞增长。

在艺术爱好者及地方政府的共同努力下，老桥后巷开始转变，墙上不再黑污暗淡，而是多了许多幅的壁画，讲述着峇眼的历史，添加了文化的气息。

每一幅壁画，就是老桥、峇眼、北海的美丽回忆，看在年长的北海人心眼，掀起了阵阵涟漪与感叹岁月的飞逝。

今年5月由威省市政局主催的雨林花园，配合于8月12及13日举行的北海艺穗节，打造老桥变身文化老街，以掀起文化气息，被大伙期待。

文化街，顾名思议，将人文色彩融入发展步伐，未来，盼望老桥文化街起步飞扬，昂首迈向未来。