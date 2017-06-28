三分天下不利希联 异言堂

文：林恩霆

公正党副主席兼班丹区国会议员拉菲兹日前公布由其资助的INVOKE民意调查报告，针对全国马来选民占多数的选区做调查，更深入分析垦殖区选民的投票倾向。

根据该份民意调查显示，全国52个拥有垦殖区的选区，其中的45个选区的马来选民对国阵的支持率有所下滑，流失介于0.36%至24.10%的支持率，而另外的7个选区的马来选民支持率有明显的提升，其中包括安顺、文冬、劳勿、昔加末、丹绒马林、古来和峇眼拿督。

拉菲兹有特别强调，马来选民对国阵的支持率下滑并不表示国阵将在该选区落败，相反地，马来选民对国阵支持率提高也未必保证原本属于在野党胜选的选区将会重回国阵的怀抱。

纵观上述所提的7个选区当中，只有峇眼拿督国会议席是由巫统议员胜选，即副首相阿末扎希。

至于其他6个议席中的4个议席，则分别由民政党、马华和印度国大党党魁获胜，分别是马袖强、廖中莱和苏巴玛廉，还有一个选区则由马华总秘书黄家泉取胜，四个选区都是有部长级人物坐镇，而劳勿和古来皆由行动党胜出。

INVOKE民意调查报告分析，表面上看到国阵的马来人支持率下降，但实际上，这份报告也隐隐约约地反映马来选民对种族或宗教这回事，依然保持强烈的追求。

选民以目前对政府的情绪套在2013年大选的政党布局的模式，接受INVOKE的民意调查。若该选区由国阵对垒行动党候选人的话，那么马来选民将会把选票投给国阵，即使国阵候选人来自马华、民政党或印度国大党。换句话说，马来选民在行动党与伊党断交之后，不愿把选票投给行动党，却愿意把选票投给同样是反对伊刑法的国阵非穆斯林政党。

据拉菲兹所言，国阵巫统于2013年大选对垒公正党或伊斯兰党穆斯林候选人的选区，马来选民对巫统的支持率下滑，但是拉菲兹并没有把话给说清楚。马来选民开始转移他们对国阵巫统的支持，至于转移到哪个政党，拉菲兹没有说明。

若该国会选区是直接由巫统与伊党对垒的话，那么马来选民可能对巫统厌恶，而把选票投给伊党。然而，若这两个政党之间多了一个公正党、国家诚信党或土著团结党搅局的话，马来选民将会舍弃希望联盟政党，在巫统与伊党之间做选择，大港和江沙补选就是活生生的例子。

抑或是原本由巫统对垒公正党的选区，因为伊党派人参选，而形成三角战的话，公正党还可能在该区取胜吗？即使马来社会大分裂都好，巫统烂船还有三分钉，该党仍能在马来选民支持率下滑的情况下取胜，尤其是马来人占绝大多数的选区，原因无他，因为三角战将让巫统这个相对获得较多马来选民支持的政党取得最后的胜利。

国阵的马来选民支持率下滑，再加上伊党不在希望联盟内，希联根本难有作为，毕竟马来选民看似仍然支持他们传统上熟悉的政党。

无论选区出现三角战或马来人三分天下，希联始终占不到便宜，这一场决战的主角仅仅是巫统与伊党，但这仅局限于城乡选区，而城乡选区却左右马来西亚的政治版图。