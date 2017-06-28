从来硬弩弦先断 痴情断肠剑

文：无剑客

憨山大师的警世诗开头就曰：“红尘滚滚两茫茫，忍辱柔和是妙方，到处随缘延岁月，终身安分度时光。”

大师亦道：“从来硬弩弦先断，每见刚刀口易伤，惹祸定从闲口舌，招灾多为热心肠。”

不是吗？且看上周三新山一起无名火起的闹剧。话说有间餐馆因女顾客嫌上菜慢，与业者由口舌之争，演变成全武行，顾客与餐馆业者，六七个打个头破血流，终都被捉将官里去，穿上囚衣，戴上手铐，准备受审。

不只为口饭吃吗？餐馆生意火红或散漫招待不周，没顾好食客的胃的话，大不了就拂袖而去，附近没其他餐馆可光顾吗？有钱怕找不到服务好又美的食物吗？如果嫌对方怠慢了顾客，那钱不给他赚，不也正是顾客的权力？何必与人唇枪舌战，缺了胃口？还惹下祸！

而一个巴掌打不响，餐馆营业者，如果有智商或情商的话，有些基本的企管和市场经营的理念，懂得处理，应对顾客的投诉或抱怨，其实可以把危机变为商机，不利转化为利。比如：特别是跑大堂的人，有良好受训的话，先是谦卑地跟顾客道个歉，说几句安抚人心的好话；懂得基本人性道理，以和为贵，给客人道个不是；巧妙应对“危机”，人心非铁心。须知顾客饿时确实会比较鲁莽，态度恶劣，老板若肯礼下于人，说几句好听的话，相信这场群殴不会发生。

祸从口出，人与人之间的无限冲突，往往都始于处世待人，不会从对方立场设想！要是能忍耐，谦卑地为对方想想，不就可避免血光之灾及无谓的争端吗？

虽然有道顾客最大，也应有基本的礼貌或与人和谐共处，沟通的手法。而老板嘛，也应学到以客为尊、谦卑、和气生财的市场策略和温文有礼良好的服务态度，即使顾客无礼，也应以和为贵，妥善安抚。相信，大家退一步就可大事化小，小事化无。

憨山大师不就说“惹祸定从闲口舌”吗？且看街头路霸，不都如强弩拉尽，逞强、盛气凌人，甚至殴打弱小？结果，正如去年，曾有个工程师，变成路霸，公然殴打一名退休老教师，结果在公众舆论及法律制裁下才悔不当初，公开跪地求老教师和解，才免牢狱之灾？

还有，屡见不鲜的暴力事件，从官场官二代只因老父在国会与反对党口舌之争，便拉队到神圣国会，流氓似的在众目睽睽，追打反对党国会议员，还伤了国会保安员，结果，据报是罚款200令吉了事。

前不久，另一宗令人哗然的是在首相布城官邸一项影艺圈人对话时，竟有娱乐圈人自己人掴自己人耳光，指被掴者出言不逊，结果呢，在相爷调解下和解了事。台下观众不解的是，这样的闹剧，实儿童不宜也，现在一些人甚至认为，“令伯拳头大”，有权有钱，要修理谁就修理谁，奈我何呀！

你看，学生不也有样学样，森州文丁上周国中中五生不爽中四生，两派人马也在校园如黑社会开片，打人够凶残，拳打脚踢，不怕人死！

国防大学学霸就闹出人命了，印裔少年纳文，亦被同学残酷霸凌丧生，引起千重浪，不但震撼神圣学府，也令社会人士目瞪口呆。

法纪应更严明

大家不禁问：到底我们的社会怎么啦？现在流行暴力、霸凌吗？网上语言上的霸凌，生安白做，造谣诋毁，俯手可拾。校园学生霸凌、殴斗，连女生也不遑多让！

政坛上，去年红黄军也有人无端被拦截痛殴，公路上人多，地方交通阻塞，鸣笛也被拖下车打个半死，如此种种，大马予人的印象已缺失了早年的纯朴、善良、温文的形象了。

这是家庭、学校、社会的错吗？

是人与人之间失去了善良和友爱吗？

是恢复蛮荒时代，森林法则弱肉强食的景象吗？

是暴力电影的影响吗？

是社会价值观对他人的尊重的缺失了吗？

是经济、社会、家庭生病了，人的精神、生活压力，扭曲了人性的良知良能了吗？

还是，人们开始对法纪的藐视？

我相信，除了人文教育素质的提升，有效教化，法纪应更严明，让人民懂得对法律的敬畏。只有人民懂得随意打人、伤人，甚至杀人都必须付出高昂的代价，才会自我醒觉和约束。

且看那些法治国家，清楚、严明的法纪，有效的执法行动，不但当地人遵规蹈矩，外国人去到都要入乡随俗，不敢越雷池半步。

当人民都明白各种游戏规则，不可乱乱来，社会安宁才有保障。

窃以为学校，各宗教团体，要避免暴力、霸凌的话，都应扮演积极的角色，学校与家庭父母家长们配合，更注重德育，从小向孩子灌输社会法纪，对他人的尊重、友爱、善良、慈悲的思想和心理建设。

家庭是社会的缩影，儒家思想：修身、齐家、治国平天下的道理，确实可建设个厚德、和谐的社会。