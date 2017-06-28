交通部:盼能降车祸率 明年全国装100架AES 国内新闻

（峇株巴辖28日讯）交通部副部长拿督阿都阿兹说，政府将于明年在全国安装大约100架自动执法系统（AES）相机。

他指出，自动执法行动是全天候运作的执法系统，因此当局在大道，联邦公路及州级道路安装有关相机，将协助道路使用者遵守条例，盼能降低国内的车祸率。

“我们将增加自动执法系统，因为我们的目标是在2020年时，将交通意外减少50%。”

不过，他表示各区预计安装的自动执法系统费用还未估计，但相信此计划会在政府的财政预算案内。

阿都阿兹也是四加亭区国会议员，他今天举办开斋节茶会时对记者说，目前全国大约有50架自动执法系统相机。

他说，我国是其中一个交通意外发生率高的国家，因此在2020年时减少50%交通意外的目标是一项挑战。

“东盟放眼在2020年，将东盟成员国的交通意外死亡率降低50%，我国也致力于采取行动减少意外事故发生。”

“我们（政府）也不要我国因为交通意外而失去人力资本，自动执法系统将拍下所有违规交通工具，因此是最好的系统。”

他说，安装自动执法系统的好处是不会偏袒一方，以及能时时进行监督工作，只要违反交通规则如闯红灯或是超速驾驶的人士都会被发现。

他强调，安装自动执法系统是降低车祸率的其中一个管道，这并不是造成交通流量缓慢的导因，通过安装自动执法系统在车祸高风险区，除了能让民众提供警惕，从而也能让他们遵守交通规则。

“政府高度关注车祸居高不下的问题，希望通过执法系统，让公路使用者提高警惕。”

他劝请道路使用者在开斋节假期结束后，返回都门时小心驾驶。

这项开斋节开放门户活动，吸引约7000名来自各族人民前来参与。出席嘉宾包括峇株巴辖市议会主席沙菲益、永平县议会主席罗比、马华四加亭区会主席张有全及县及市议员。