申请临时外劳卡30日截止 雇主清晨3时排队办理 国内新闻

（布城28日讯）临时外劳卡（E-card）申请截止日期即将在本月30日届满，许多雇主赶在最后一分钟，涌往移民局办理手续，一些雇主甚至在清晨3时抵达排队，人潮如过江之卿。

一些外劳相信是等候太久，索性席地而坐，一些索性躺下睡觉。

邱女士（52岁，机械业）向本报表示，她今天凌晨3点已经抵达，当时已见人潮，虽然等候时间长，但总算已将公司的6名非法外劳成功办理手续。

她说，由于之前政府宣布推行临时外劳卡的措施时，她担心会有变卦而抱持观望的态度，后来见当局态度确定后才赶在截止日期前申请。

王宝美（46岁，白钢业公司职员）表示，他今天是载送3名外劳前来办理申请手续。

他指出，他曾于上周四7时抵达移民局，结果领不到号码，唯有今天再来，庆幸今天等到两点，就轮到外劳办理手续。

一名不愿具名的饮食业雇主表示，之前曾到此多趟以办理申请临时外劳卡的手续，结果每次皆因不同的官员对文件有不同的要求与说明而吃白果，庆幸今天终于处理完毕。

临时外劳卡的申请期是2月15日至6月30日，移民局总监拿督斯里慕斯达法阿里早前表示，绝不延长临时外劳卡申请的日期，并指将在7月1日开始展开大型的取缔非法外劳行动。

一旦有雇主被发现聘僱非法外劳，將面对严厉惩罚，即可在《1959/63年移民法令》第55（B）条文下，面对1万至5万令吉之间的罚款，或者监禁不超过12个月，或两者兼施。