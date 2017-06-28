刘晓波的最后几里路 异言堂

文：董恪宁

夏伟和鲁乐汉合著的《富国强兵之后》（新北：读书共和国；2017）第13章特写〈没有敌人：刘晓波〉，细读之下，其实没有太多的好话，开笔即说刘晓波当初的杂文，“针砭每个人，每件事，笔锋总带挑剔”。（页351）

夏伟和鲁乐汉笔下的刘晓波，几乎是独辟蹊径得接近不近情理的：“不管是谁，只要刘晓波认为其昏庸愚昧，就一律蔑视，并加以无情批评”。而且，他“奉行打到偶像主义，也让他跟文学、学术体制内的许多人不停地碰撞”。

总而言之，在刘晓波的眼中，“那些人没有脊梁骨”。夏伟和鲁乐汉在书里说得干脆：“刘晓波似乎总是在攻击人，因此很多人对他致谢不敏，更多人则是不信任他。”（页352）

是耶，非也，这样的造型，仿佛是魏晋狂士嵇康了：不求功名，崇尚自由，深有奇才，远迈不群：“美词气，有风仪，龙章凤姿，天质自然。恬静寡欲，含垢匿瑕，宽简有大量。学不师受，博览无不该通……”。

其后，友好吕安受害蒙冤，嵇康因此写下经典之〈与吕长悌绝交书〉，继而受累锒铛入狱，身陷囹圄。当时，社会名士声援，纷沓而至。嵇康后来行将受刑东市，三千名太学生联名请命，请他执教太学。

可惜，上面罔顾民意，始终弗许。嵇康没有弃守，顾视日影，索琴弹之，神色自如，一如既往：“昔袁孝尼尝从吾学《广陵散》，吾每靳固之，《广陵散》于今绝矣！”时年不过四十。海内之士，莫不痛之。

追溯上来，才情和际遇，现代的刘晓波和竹林之嵇康，像极了。出道以来，刘晓波本身正是神话。1988年6月，刘晓波提呈博士论文《审美与人的自由》，答辩会上数百学生自发旁听，九位大师会审一致通过，随之应聘为本系讲师。

此后的那些峥嵘毕露之大事，我们都陆陆续续听说了。长话短说，刘晓波一再进进出出牢房。不论国内，还是国外的名人，纷纷挺身为刘晓波发声。2010年3月10日，全球150多名学者、作家、律师和人权份子联名求情释放刘晓波。

当然，政治的思虑，外人实在难以评说，内情的曲曲折折。BBC记者陈志芬年前曾引匿名消息透露：中国正经历痛苦而艰难的经济、司法和军队改革；同时还要推动60多年来首次最大范围的反腐，释放刘晓波不是治国议程的要务。

实情是否如此，暂且不论；伤感的是，刻在辽宁锦州监狱服刑的刘晓波，此时重病在身；所幸既经办理，得以保外就医，目前送往沈阳中国医科大附属一院救治之中，家眷得以到院探视。