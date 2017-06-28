为本身安全做考量 社论

随着科技在我们生活中扮演越来越吃重的角色，许多科技产物也渐渐成为人们的依赖物，而手机就是其中一个最好的例子。手机原本是用来通话的单一功能器材，可是在网络普及化后，人们不再满足于手机的单一功能，这也促成了智慧手机的崛起。一部结合了网络、电游、娱乐、视讯、通讯、照相等功能的智能手机，当然无法像当年诺基亚经典手机的长电池寿命，因此手机电耗问题对使用者来说是最棘手的问题。所以，充电宝（power bank）的出现给予手机更长的电耗寿命，也成了每个人必备的电子器材。

可是充电宝和其他电子用品一样，都具有一定的危险性，比如造成使用者被电殛、充电宝过热而导致爆炸或因为充电宝自燃而引起的火灾。这些状况的发生，很大的几率都是因为人们所使用的充电宝并没达到安全标准。其实，任何电子用品都有一定的安全结构，这些结构可以将意外的几率减至最低。但一些不符合规格的山寨货，却可以为了减低成本而舍弃了安全结构或使用不稳定的材料，这就是问题的根源。很多人在选择充电宝时，都会基于价钱和高容量来做选择，可是恰恰因为这两个因素，很多人都会误买山寨货，而把一颗计时炸弹带在身边。

我国也出现过充电宝造成的意外事件，于是贸消部部长韩沙再努丁日前在接受访问时就表示，从明年起所有的充电宝都必须获得大马规格及工业研究公司（SIRIM）的验证批准，该部也设立了一个委员会去拟定充电宝规格的指南。另外，制造商和销售商也必须获得贸消部的批准，才可以在市面上销售。贸消部的这个举动，绝对能保护消费者的权益，也能帮助减少山寨充电宝所带来的意外威胁。可是同样的，当局也要面对如何管制网购充电宝的问题。

网购如今已经成为一种趋势，世界已无疆界，任何人都可以在其他国家网购未经过本身国家批准的物品。另外，网购者更有一种非廉价物不买的心态，也因为这种心态，导致很多网购者都购买了不符合规格的物品。如果当局无法管制网购充电宝，很大可能会继续让这些充电宝基于各国电压差异或因为山寨充电宝的安全结构问题，造成更多悲剧的发生。因此，要减少充电宝意外的发生，除了当局的管制，使用者也必须为本身的安全做考量，全力与当局配合，避免在出意外时才后悔莫及。