妈妈没钱买玩具 男童在商场留言让人哭了 国际新闻

里昂在纸箱上留言，让商场人员都超感动。

妈妈没钱买下这只玩具猫熊，男童在商场留言让人哭了。

最后商场人员集资，让里昂顺利成为猫熊的主人。

（伦敦28日综合电）英国一名10岁男童里昂，日前跟妈妈黛比一起逛阿斯达大商场，里昂看到一只玩具猫熊，很想买下来，但黛比对他说：“喜欢吗？但妈妈不能买给你，妈妈现在身上没有多余的钱，要等到发薪日才有钱，到时候才能买给你。”

据英国《镜报》报导，黛比对里昂说完这番话后，里昂很乖，把玩具猫熊放回架上。但他随后在附近找到了一个纸箱，并把这只玩具猫熊放进纸箱内，并在纸箱上留言：“我妈妈说，她现在没有足够的钱可以买下这个玩具，要等到6月15日才能买，请大家行行好，在这段时间不要买走它，要不然我会难受想哭，谢谢你们。”

商场员工随后发现了这段超让人感动的留言，大家也集资买下这只玩具猫熊，并把讯息放在脸书上，希望能找到“猫熊的主人”。之后黛比看到这段留言和纸箱讯息，才知道是里昂留下的，随后和商场联络，也让里昂顺利地成为“猫熊”的主人。

黛比是在加护病房工作的医护人员，她说当时她让里昂把娃娃放回架上，并跟他说“祈祷这段时间不会有人买走”，没想到里昂趁她不注意，写了这段纸箱留言。