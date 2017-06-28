黄秀捷3破链球全国纪录 佐纳丹韩田径赛百米银了 体育新闻

(旌善郡28日综合电)砂拉越运动员佐纳丹耶巴成功赢得韩国田径公开赛男子100米银牌。

21岁的佐纳丹耶巴在飞人大战中跑出10.28秒，力压东道主选手李在合赢得银牌，后者以10.41秒夺得铜牌。佐纳丹的队友尼森则跑出10.43秒，遗憾错过领奖台。另一名韩国选手金国英则以10.07秒打破全国纪录夺得金牌。

佐纳丹完成比赛的成绩不如凯鲁哈菲兹去年6月在砂拉越马运会创下的10秒18全国纪录，但10.28秒却是我国今年最好的成绩。值得一提的是，佐纳丹和尼森已达到晋级东运会的标准，大马很有可能会派三位选手争当东运会百米飞人。

24岁的砂拉越选手黄秀捷在男子链球项目中以65.34米的新全国纪录摘下银牌，韩国选手李伊哲和郑尚津分别夺得金牌和铜牌。值得一提得是，这是黄秀捷今年第3次刷新全国纪录。

今年4月，他在韩国全罗南道田径锦标赛以64.55米打破全国纪录夺金。接着在大马公务员体育福利理事会运动会抛出64.95米的新全国纪录。他在3个月内3次刷新全国纪录，成为东运会夺冠热门人选。

黄秀捷在赛后透露，这是他第10次创下全国纪录，他满意自己的表现，因为这个成绩接近65.63米的东运会纪录。他现在把目标锁在8月的吉隆坡东运会，他期待抛出66米，并且打破纪录夺得东运会金牌。

另外，大马女将王秀美在女子链球决赛以55.99米添得一枚铜牌。韩国选手朴徐英和朴熙善分别占据前二。#