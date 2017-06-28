高手云集24分钟限时吸睛 地表最贵T2亚太乒联赛开战 国际新闻

(新山28日讯)2017年T2亚太乒乓联赛第一轮在周三开打，这项做为国际乒联新推出的国际大赛邀请各国高手前来参赛。中国女单选手丁宁和日本一哥水谷隼分在佩尔森组。

作为地表最贵乒乓球赛事，除了175万美元(约770万令吉)的高额奖金吸引人外，其独特的赛制也是一大亮点！其赛事结构与传统不同，采用24分钟限时赛制，选手们需要在整个赛季中尽可能获胜。除单打比赛外，T2联赛还将设有混合团体赛。

联赛还邀请四大国际乒坛传奇选手担任队长，所有球员将通过“球员选秀”系统，由各队队长挑选进行组队。他们分别是一届世乒赛冠军、七届奥运会参赛选手佩尔森，德国男乒主帅罗斯科夫，两届世乒赛冠军江嘉良和奥运会双打铜牌梅兹。

有趣的是，中国乒乓女队队长丁宁和日本男乒一哥水谷隼同分到佩尔森战队，这个“奇怪”的搭配恐怕只有T2亚太乒乓联赛上才能看得到。

T2亚太联赛将于6月28日至30日在柔佛伊斯甘达特区的松林制片厂进行，并在周二举行了开幕仪式。日本天才张本智和周二迎来14岁生日，赛会在记者会上为这名日本人庆生。

各队名单

梅兹组：波尔、冯天薇、陈建安、梁夏银、什巴耶夫、早田希娜

江嘉良组：老萨、武杨、庄智渊、田志希、张本智和、埃克霍姆

佩尔森组：水谷隼、伯纳黛特、朱世赫、素塔西尼、M卡尔松、丁宁

罗斯科夫组：奥恰、郑怡静、尚坤、萨玛拉、金克霍尔、波塔